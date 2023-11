Jorge Rial se va del país: qué lo llevó a tomar esta decisión y donde vivirá ahora

El martes por la noche, Ángel de Brito anunció en el aire de LAM que se comunicó con Jorge Rial y que este le dijo que decidió irse del país para instalarse por cuestiones laborales.

“No se va a Uruguay, se va más lejos. Se va a México a trabajar por dos meses. Se había dicho que Rial iba a desembarcar en Canal Trece, esos eran los rumores que habían salido en algunos portales”, confesó De Brito.

Además, el también jurado del Bailando 2023 detalló que Rial “se va a México a hacer podcasts que tienen que ver con la historia latinoamericana. Lo hace con su productora, su empresa y una de México”.

“Él me mandó algunos temas que van a tratar, el primero va a ser sobre el robo de la espada de Bolívar. Él me dijo que va a producir, pero supongo que también hará la conducción”, detalló Ángel de Brito.

El mensaje del ex conductor de Gran Hermano fue certero. “Me voy dos meses a trabajar, produciendo podcast para México y Colombia. El primero lo estreno en enero y también una mini serie, pero no me quedo a vivir allá”, leyó Ángel.

Esta decisión se da en un momento donde Rial se siente mejor, tras haber pasado medio año del infarto que sufrió en Colombia. Ahora queda definir quién tomará las riendas de Argenzuela, programa en la pantalla de C5N y que dejará de conducir al menos hasta el 2024.

Por lo pronto, no se sabe hasta el momento quién quedará a cargo, pero lo sucedería Diego Brancatelli, como sucedió cuando Jorge se ausentó por salud u otros motivos.

Qué se sabe sobre el desembarco de Jorge Rial a El Trece

Sobre la información que dio Marina Calabró en Lanata sin filtro, por Radio Mitre de Jorge Rial podría desembarcar en El Trece, este se lo desmintió a su colega: “Me dijo: ‘Leí los rumores, pero nada. Ya no estoy para esa liga. No me veo en Canal 13′”.

