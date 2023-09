Video: atacaron a Jorge Rial al salir de la radio y una mujer quedó aprehendida tras un hecho confuso

Jorge Rial fue agredido por una mujer a la salida de la radio y el hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad. La agresora fue identificada y quedó aprehendida tras la confusa situación que se dio en la puerta de Radio 10.

El conductor contó en comunicación con C5N que, al salir como hace normalmente de su trabajo, una mujer se le acercó y comenzó a agredirlo a los gritos. Lo llamativo, es que la mujer lo acusó de “perseguirla” y de situaciones que Rial asegura desconocer.

“Salí como siempre, que salgo primero, me estaban esperando los chicos de Socios del Espectáculo (El Trece) para hacer una nota, me paro y veo que hay una señora parada en la puerta que se da vuelta y me encara”, relató Rial.

“Me empieza a gritar, lo que recuerdo porque es medio inconexo, me dice ‘deja de perseguirme, deja de mandarme gente a mi casa y espiarme, ¿Qué te importa lo que tengo nariz? Si querés te estornudo para veas’. Entonces yo ahí, en las imágenes se ve que abrazo al notero, porque intenté calmarla”.

Jorge Rial aseguró que la mujer que la atacó tenía una “obsesión” con él

Jorge Rial comentó que para él, la situación con la mujer que lo buscó en la radio, no tiene relación con la política. Tras el hecho, agresora fue identificada y aprehendida.

“Se la lleva la gente de seguridad hacia la esquina y arranco la nota normal. Después todo bien, me di cuenta rápidamente que estaba desequilibrada porque acá no hubo connotación política, es alguien que está obsesionada conmigo, todos los días publica tweets, habla de que le mando un chofer de ambulancia vestido de negro o que me voy de la radio escondido. Esta desequilibrada mentalmente”, agregó el periodista.

“De golpe veo que viene corriendo de la esquina y saca una botella, instintivamente levanto el brazo derecho y me pega. Me pegó fuerte y ahí digo ‘llamen a la policía’, pero no la quiero presa, pero creo que necesita ayuda”, continuó el conductor.

La mujer fue identificada como Sonia Salaverria, quien en sus redes sociales decía que “Jorge Rial la espiaba”. En este sentido, el periodista comentó: “Es una señora que todos los días me dedicaba un posteo agresivo”.

