Jorge Rial se burló sin piedad de Luis Ventura e hizo una polémica comparación

Jorge Rial nuevamente es tendencia, luego de subir una publicación a su red social “X”, donde se burló de Luis Ventura. Además, comparó la vestimenta del periodista con la del famoso cantante de cumbia tropical, Rubén Héctor Deicas de Los Palmeras.

Cabe recordar que entre las celebridades que alguna vez compartieron espacio en el programa Intrusos, atraviesan una feroz batalla legal. Recientemente tuvieron una mediación, pero los protagonistas siguen constantemente amenazándose con revelar secretos y rencores que han sido ocultos con el correr de los años.

Publicación de Jorge Rial a Luis Ventura

Hace pocas horas, Rial volvió a dar de qué hablar al subir una publicación en sus redes, donde comparó a Ventura con la voz de la banda Los Palmeras. En la descripción, el periodista comentó: “Lo de los dobles de famosos ya es un escándalo. Hoy, sin ir más lejos, tuve una mediación judicial con Luis Ventura y lo reemplazó el cantante de Los Palmeras”.

Posteriormente y a modo de burla, el presentador continuó: “Me lo confirmaron dos odontólogos, un veterinario y un fabricante de camisas. Sale un Secretos Verdaderos especial”, haciendo alusión al famoso programa del presidente de la APTRA.

Jorge Rial sorprendió con la foto que subió Luis Ventura

La publicación, rápidamente se llenó de me gustas y reacciones divididas por parte de muchos usuarios. Hay quienes se rieron del chiste que realizó Rial y otros que piden que ambos frenen la situación para no pasar a mayores.

Hasta el momento, el reconocido periodista, Luis Ventura, no ha dado una respuesta pública ante la burla de su ex compañero de Instrusos. En sus redes sociales, optó por el silencio y a no declarar nada por ahora.

La insólita foto que subió Jorge Rial para Luis Ventura en el Día del Amigo

Tanto Jorge Rial como Luis Ventura constantemente dan de qué hablar, ya que suelen mencionarse o publicar burlas hacia el otro a través de sus redes sociales y programas de televisión. El 20 de julio, fue el “Día del Amigo”, y Rial decidió compartir una imagen a modo de burla que obtuvo miles de reacciones.

El posteo consistió en una foto donde se los vio a ambas celebridades juntas, pero, en tono jocoso, el ex conductor de Intrusos puso: “Feliz día del Amigo”. Esto generó revuelo entre sus seguidores y el público en general, debido a que ambos atraviesan problemas legales.

El irónico saludo de Jorge Rial a Luis Ventura por el día del amigo (Captura de pantalla)

