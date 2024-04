Jonas Brothers en Argentina: por qué la nueva gira es tan esperada por sus fanáticas

Abril llegó siendo el mes más esperado por las jonáticas. Es que este mes llegan los Jonas Brothers a la Argentina luego de muchos años y sus fans no pueden más con la ansiedad de que lleguen los días tan esperados.

Vuelven los Jonas Brothers a Buenos Aires. / Instagram

Los hermanos estadounidenses se presentarán en el país con tres fechas casi agotadas en el Movistar Arena de Villa Crespo, Buenos Aires. Los shows serán los días 25, 26 y 27 de abril por la noche y las últimas localidades están disponibles en la web del estadio.

En esta ocasión, se trata de la gira que festeja en una sola noche lo que es un repaso por sus cinco discos de estudio que han sido tan exitosos durante los años de carrera de los Jonas. Se trata de “It’s about time”, “Jonas Brothers”, “A little big longer”, “Lines, vines and trying times” y “Happiness begins”.

Por qué es tan especial la gira de los Jonas Brothers en Argentina. / Archivo

Más allá de que está asegurada una fiesta inigualable, los fanáticos rebasan de alegría porque volverán a ver a sus hermanos favoritos luego de más de diez años en el país. A pesar de las idas y vueltas, los cantantes siguen siendo exitosos en todo el mundo y esto los llevó a visitar a decenas de ciudades para cumplir con sus fanáticas.

Los hermanos Nick, Joe y Kevin Jonas habían visitado Argentina por última vez en 2013, cuando ofrecieron dos shows memorables en Ferro Carril Oeste y en el Parque Sarmiento de Córdoba.

Anteriormente, la primera vez que pisaron suelo argentino habían llenado el estadio de River Plate en medio del furor de los artistas de Disney, mientras tenían su propio programa televisivo. Ocurrió en el 2009 frente a un estadio Monumental con 48.000 espectadores.

La visita de los Jonas Brothers este 2024

Después de su retorno triunfal y especialmente tras revelar la gira global “The Tour: Five Albums. One Night”, que abarcó Norteamérica en 2023, los seguidores locales anhelaban presenciar nuevamente su actuación en directo.

Durante esta visita, Nick, Joe y Kevin Jonas estarán en Argentina interpretando en directo todo el contenido de “The Album”, su sexto álbum lanzado a principios de 2023, así como el de su predecesor, “Happiness Begins”. Este último marcó su retorno y presentó el exitoso sencillo “Sucker”, que debutó en el primer puesto de las listas de Billboard Hot 100, marcando su regreso triunfal a la escena musical.