Dónde ver “Jonas Brothers en concierto 3D”: la película de Disney que te sumerge en un show extraordinario

Vuelven los Jonas Brothers a Latinoamérica y las fanáticas no pueden esperar por vivir un concierto soñado que recorre toda la trayectoria de los hermanos estadounidenses en la música. En la previa a que esto suceda, es posible vivir un poco de lo que son dentro de un show a través de una película.

Película "Jonas Brothers en Concierto 3D". / WEB

En el año 2009, la productora Walt Disney Pictures en conjunto con Jonas Film estrenaron una película imperdible para ese momento. Los protagonistas de “Jonas Brothers en concierto 3D” son los tres hermanos Jonas en una de sus presentaciones en el Madison Square Garden.

Para ese momento, fue puesta en más de 1.271 salas de cine en todo el mundo. Gracias a esto recaudó la gran cifra de poco más de doce millones de dólares en el día del estreno. Actualmente, está disponible en la plataforma de streamign de Disney Plus.

Película "Jonas Brothers en Concierto 3D". / WEB

Debido a la excelente llegada que tuvo con la audiencia, se convirtió en el segundo concierto más exitoso puesto en el cine. La película que ocupa el primer lugar es “Hannah Montana & Miley Cyrus: Lo mejor de dos mundos en concierto”.

Desde Rotten Tomatoes, criticaron contundentemente a la película por no tener ningún llamativo para aquellas personas que no son fanáticas del grupo de músicos. Por otro lado, desde Box Office Mojo anunciaron que se trata de la sexta película más taquillera de shows.

Película "Jonas Brothers en Concierto 3D". / WEB

A pesar de todo esto, desde los Teen Choice Award la nominraon como Mejor Banda Sonora y Música/Danza en el año 2009.

De qué trata la película de los Jonas Brothers

Jonas Brothers: The 3D Concert Experience sigue a los Jonas Brothers durante su recorrido Burnin’ Up, ofreciendo una visión entre bastidores de su ajetreada agenda en la ciudad de Nueva York. Durante su estancia, realizan entrevistas y actuaciones en televisión para promover el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, A Little Bit Longer, del 9 al 11 de agosto de 2008, culminando con un día completo de actividades de prensa en el Madison Square Garden.

Película "Jonas Brothers en Concierto 3D". / WEB

La película entrelaza actuaciones en concierto de su segundo y tercer álbum de estudio, grabadas durante su gira del 13 al 14 de julio de 2008 en Anaheim. Además de los Jonas Brothers, la película cuenta con la participación especial de Demi Lovato en “This Is Me”, Taylor Swift en “Should’ve Said No” y el guardaespaldas de los hermanos, Robert “Big Rob” Feggans, en “Burnin’ Up”.

Película "Jonas Brothers en Concierto 3D". / WEB

También se estrenaron dos nuevas grabaciones de estudio: “Love Is On Its Way”, filmada en Central Park, y “Live to Party”, que posteriormente se convirtió en el tema principal de su serie de televisión en Disney Channel.