Cuál será el setlist de Jonas Brothers en Argentina para su gira “The World Tour”

Luego de diez años de espera, Jonas Brothers vuelven a Argentina a presentar un increíble show con el repaso de las mejores canciones de toda la carrera artística de la banda. A fines de abril de este año, se presentarán en el Movistar Arena de Buenos Aires y te aportamos todos los datos que no sabías.

Los Jonas Brothers vuelven a Argentina después de 10 años: cuándo y dónde se presentan y precios de entradas

“Five Albums, One night. The World Tour”, es la gira que los hermanos presentarán en tres noches imperdibles en el estadio mencionado anteriormente. Se trata de los días 25, 26 y 27 de abril; el primero de los shows ya está agotado y aún hay tickets para las dos últimas fechas en la página oficial del Movistar.

Shows de Jonas Brothers en el mundo. / Instagram

Además de pasar por Argentina, los ex chicos Disney se presentarán en Brasil, Colombia, Chile, México y Perú. Los países de habla hispana tienen a las fanáticas más enloquecidas del mundo y no pueden esperar por su llegada.

La polémica en torno a los conciertos de Jonas Brothers en Latinoamérica

Hace varias semanas que las fanáticas intentan descifrar cómo será el show de JoBros en Argentina porque, aparentemente, será diferente a los presentados en Estados Unidos. Esto se fundamentaría en el contrato realizado con las diversas productoras de acuerdo al país.

Esto lleva a que la presentación en sí, la cantidad de músicos y el setlist cambie en el Movistar Arena. Los rumores fueron constatados por el club de fans que aseguró que “NO es responsabilidad de Jonas Brothers”, pero si hay algunas modificaciones.

Los shows durarán alrededor de dos horas cada uno, no habrá banda de músicos y el escenario depende del lugar donde sea el show.

En lo que respecta al setlist, es decir la lista de canciones, será acotado. Más allá de esto, desde un principio se comentó que la lista de canciones contaría con los clásicos y destacados como: What a Man Gotta Do, S.O.S, Hello Beatiful, Year 3000, A Little Bit Longer, Lovebug, Gotta Find You, Jealous, Cool, Love Her,Sucker y Only Human, entre otros.