Igual a ‘Fragmentado’: el increíble video de un joven en Luzu TV que cambia de personalidad como si nada

En el programa ‘Edición especial’ del canal de streaming LUZU TV, el joven creador de videos Alex Pelao dejó a todos sorprendidos con su talento para elaborar y encarnar una amplia variedad de personajes de manera simultánea.

Alex, conocido por su habilidad para transformarse en diferentes personajes en Instagram y TikTok, comenzó respondiendo una pregunta del conductor Martín Garabal.

“¿Qué tan obsesivo sos de laburar cada uno de los personajes que haces?”, le preguntó Martín. “Inmersivo, al quiosquero le hablo: ‘todo bien, eh? ¿Cuánto está la coca’”, mientras ponía una cara y una voz extraña de su personaje.

Durante la entrevista, Alex mencionó a uno de sus personajes más populares, Kevin, quien surge com o una representación cómica de alguien que no comprende nada.

“¿Queres tomar agua, Kevin?”, le sugirió Martín para hacerlo entrar en personaje. “¿Qué?”,”¿Que si quieres tomar agua?”, le volvió a preguntar. “Vin vin, kevin”, le respondió Axel para risa de todos en Luzu.

Luego interpretó a un analista de moda. “Ya que tengas moño puesto significa tipo clásico, onda ya estás en clase obviamente. Lo que es el saco negro automáticamente digo estas out, fuera de rango, no digamos, y obviamente las zapatillas descontracturan, buenísimo. No sé qué les parece a ustedes”, dijo impresionando a todos con su caracterización.

El video de Alex Pelao haciendo personajes en Luzu TV se viralizó a partir de un tuit que lo comparó con el personaje de la película Fragmentado, que trata de un joven que tiene 23 personalidades.

Después pasó a su personaje otaku. “¿Fuiste otaku alguna vez?”, le consultaron. “Mmm, quiero saber si puedo ser sincero o no? Soy 100% otaku. No sé dónde mirar, pero déjenme decirles una cosa, yo creo que los otakus son, ahh, -aquí está la Cámara, hola-”, siguió con su personificación increíble.

“¿Cuál es su serie favorita chicos?”, les preguntó Alex a los conductores. “Alf”, respondió Garabal. “Sí, me gusta mucho alf, recuerdo que es un señor que hacía, oh. No, no, no lo recuerdo, no”, cambió de parecer Alex al final.

Luego interpretó al fanático de Dragon Ball. “De verdad que creo que es mi serie favorita. Alguna vez he soñado con tener los poderes de Goku. Ah, pero no puedo”, dijo alterándose de forma graciosa..

Para cerrar, dio pasó al veterano que usa redes sociales. “El tema de las redes que yo siempre veo a los chicos jóvenes como estos que están acá. Me tildan de facho. Yo he manejado taxi mucho tiempo”, cerró.

