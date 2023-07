Habló el periodista que compró droga en vivo: “No medí las consecuencias”

Fabián Rubino, periodista de Desayuno Americano, programa conducido por Pamela David, salió a dar declaraciones luego de sorprender a la audiencia comprando droga en vivo, desde un búnker ubicado en el barrio porteño, Balvanera. Los vecinos del lugar habían denunciado que allí se hacía venta de estupefacientes.

La polémica llegó cuando Rubino ingresó al lugar, mientras la cámara lo acompañaba desde fuera. Posteriormente, el periodista entró solo a la vivienda, donde acordó mediante palabras con una persona la compra de sustancias ilegales. Una vez adquirida la droga, Fabián salió del sitio y mostró lo comprado en vivo, cuando en ese momento llegó la policía al lugar para deteder a los implicados.

La palabra del periodista Fabián Rubino sobre la situación

Luego de salir de la comisaría, en calidad de testigo por lo sucedido, Fabián Rubino prestó declaraciones con el programa A La Tarde, emitido en América y conducido por Karina Mazzocco. Después de alejarse del lugar, el periodista dijo: “La verdad es que todavía estoy shockeado y sorprendido como ustedes”.

Además, agregó: “Yo me estoy sorprendiendo ahora, en realidad, porque en ese momento uno va para adelante y quizás no mide las consecuencias. Después empezará un tema como el que decían ustedes, de la ética o no ética”.

Fabián Rubino compró droga en vivo

Sobre las críticas sobre su accionar, Rubino contó que lleva más de 30 años haciendo periodismo y que lo que trató de hacer es puramente relacionado con la carrera. También, aclaró que intentó verificar que lo que denunciaban los vecinos era verídico.

Con respecto a la facilidad para adquirir la droga, el movilero respondió que no es la primera vez que se presenta en el lugar, ya que en la otra ocasión, rechazaron contestarle. Contrariamente a lo que sucedió en ese momento, que no solo le respondieron, sino que accedieron a venderle sustancias ilegales.

Por último, sobre las repercusiones por la situación, Fabian Rubino destacó que recibió miles de llamados positivos, agradeciéndole por su intervención. Incluso, contó que el solo hizo lo que hizo por los vecinos y que, si todos participamos desde el rol que nos toca, podemos mejorar la situación.

