Mauro Zárate interrumpió un programa de TV para decirle de todo a Flavio Azzaro: “Es un pobre tipo”

El futbolista Mauro Zárate y el periodista Flavio Azzaro protagonizaron un fuerte cruce en vivo durante el programa de Pamela David.

Todo comenzó con una discusión entre Natalie Weber, la esposa de Zárate y Azzaro en el mismo programa. Zárate llamó al programa desde su casa y lanzó insultos contra el periodista.

Azzaro respondió y la discusión se intensificó, con Zárate llamando a Azzaro “cagón” y expresando su deseo de enfrentarse físicamente.

La conductora intentó mediar, pero la discusión continuó. Zárate acusó a Azzaro de decir “pelotudeces” en la televisión y expresó su vergüenza de tenerlo en el programa. Azzaro sugirió que todo fue armado, pero Zárate negó su participación en ello.

Así fue la pelea entre Mauro Zárate y Flavio Azzaro

“Nati sabe que no tiene que hablar con este pelotudo, ya te lo dije gordi, es un pobre tipo que no tiene nada”, empezó diciendo Mauro al comunicarse con el programa Desayuno Americano.

“Ven, así es Mauro Zárate”, contestó Azzaro. “Sí, y vos sos un cagón. Yo te estoy mirando por la tele, sos un cagón. Yo soy Mauro Zárate, no hablo en la tele, me junto con vos si nos tenemos que agarrar a trompadas. Yo estoy en mi casa, por irme a entrenar”, agregó el futbolista.

Mauro Zárate y Natalie Weber

“No, este tipo no da puntos de vista, este tipo sale en un programa diciendo pelotudeces de la gente, de los jugadores, es lo único que sabe hacer. Con este tipo no quiere hablar nadie. Yo quiero que mi mujer no hable con este tipo, me parece vergonzoso llevar a este tipo a un programa”, añadió Mauro.

“Yo podría hablar con gente del periodismo deportivo que no hace puterío, o con los hinchas pidiendo disculpas como ya lo hice en su momento con la gente de Vélez. Pero no con este tipo que no tiene nada en la vida, no va a llegar a nada, ya no sabe qué hacer para volver al medio”, extendió.

“Si lo armaron todo Maurito, si siempre fuiste igual. Es obvio Pamela, justo Mauro estaba de casualidad acá hablando por teléfono. Lo armó ella con el marido”, respondió Azzaro.

“Si les viene bien para que hablen de ustedes, bárbaro”, agregó. Y Mauro retrucó: “¿Armado para qué? ¿A mí qué me da esto? Vos no tenés que hablarle a mi mujer. ¿Vos te pensás que yo quiero hablar con vos?”.

