Así fue el hostil recibimiento de los hinchas de Vélez a Mauro Zárate

Este domingo se produjo uno de los sucesos más esperado de la segunda fecha de la Liga Profesional de Fútbol, ya que Mauro Zárate regresó, con la camiseta de Platense, a la cancha de Vélez, tras su polémico paso por Boca Juniors.

Una vez que el ex Inter y Lazio bajó del colectivo y piso suelo velezano, el clima generado por los simpatizantes de la V azulada no fue para nada hospitalario. Ya en la entrada en calor el clima no mejoró para nada y, entre insulto e insulto, algunos de forma irónica realizaron arengas hacia el delantero: “Para Maurito, la Selección”, entonaron.

El hincha del Fortín parece no perdonar al jugador su destrato hacia el club que lo formó y del que casi toda su familia es hincha. Después de una carrera exitosa en Italia, Zárate regresó a Liniers para ayudar al equipo que lo vio nacer a salir del pozo en el que se encontraba, ya que por aquel entonces, el club estaba muy cerca de los puestos de descenso.

Todo ese amor se rompió cuando Mauro fue transferido a Boca Juniors, ya que para el jugador aquel cambio de aire significa tener una chance con la Selección Nacional. A pesar de la grieta que se formó con su partida, muchos que todavía lo bancaban cambiaron su postura tras una derrota de Vélez ante Boca, en la que el propio futbolista calificó de “grande” al Xeneize.