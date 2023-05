Mauro Zárate recordó la enfermedad de su esposa Natalie Weber seis años después: “Me iba a morir en vida”

En 2016 a Natalie Weber, esposa de Mauro Zarate le diagnosticaron cáncer de mama, enfermedad que combatió y a la que logró ganarle la pelea en mayo de 2017.

Celebrando que su esposa tenga salud y que la enfermedad no se haya presentado nunca más, el futbolista habló por primera vez de como fue acompañar a su pareja, madre de sus dos hijos, en el tránsito de la enfermedad.

“Fue un momento durísimo que pudimos pasar juntos, que pudimos salir adelante con la fuerza de ella, con la voluntad que le puso y con el día a día de aguantarnos llorar, de no ponernos mal”, dijo Mauro al aire de Desayuno Americano, programa en el que Weber es panelista.

Con un tono de voz que evidenciaba su angustia, el ex delantero de Boca Juniors continuó: “Fue una guerra total. No es fácil. Un día te dicen ‘tenes cáncer’ y podes saber que en cualquier momento te pueden decir que esta todo tomado y que no vas a poder ver crecer a tus hijos. Son tantas cosas las que te pasan por la cabeza que no sabes cómo reaccionar”.

Otras de las desgarradoras frases de Mauro Zarate citan que " no sabía si en un par de meses la iba a seguir teniendo. Era durísimo porque yo me iba a morir en vida, porque no me iba a poder matar porque tenía dos hijos”, exclamó.

Mauro Zárate recordó la lucha que pasó su esposa con el cáncer.

A seis años del nuevo nacimiento de Natalie Weber, Pamela David le preguntó a Zárate por el emotivo posteo que le dedicó en Twitter a su esposa, celebrando que goce de salud, y él respondió con sinceridad.

“Trato de no hablar porque no me gusta, porque no puedo. No me gusta tocar el tema. Festejamos cuando los resultados salen bien”, se limitó a responder el delantero que jugó en Vélez Sarfield y Platense.

Mauro Zárate recordó la lucha que pasó su esposa con el cáncer.

“Celebro cada vez que pasa una revisión. Es durísimo porque nunca sabes cómo puede seguir todo. Ahora va todo bien y estamos muy contento. Yo creo que ya le ganó, pero esa enfermedad asquerosa”.

Mauro Zárate concluyó el sensible tema con declaraciones desgarradoras: “Volvimos a respirar porque era un nudo en la garganta”.

Natalie Weber también reflexionó sobre su enfermedad

La modelo, protagonista de esta lucha, habló con sus compañeras apenas cortó la llamada su esposo. Comenzó narrando como se detectó el cáncer: “tenía 30 años, no estaba en edad de hacerme mamografías”, dijo.

Luego de hacerse los estudios pertinentes, que al principio adjudicó a la pérdida de un embarazo previo, el diagnóstico fue certero: “Tres tumores”. Ahí, el mundo se le vino abajo pero nunca bajo los brazos.

Mauro Zárate recordó la lucha que pasó su esposa con el cáncer.

En otra confesión, Weber admitió que cayó en una leve depresión: “Los primeros 15 días no salí de la cama” y les agradeció a sus médicos y profesionales que la acompañaron: “Me saco el sombrero”, dijo agregando que: " La terapia me salvó mucho”