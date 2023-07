Periodista compró droga en un búnker y lo mostró en vivo en el programa de Pamela David

Un momento de tensión se vivió en “Desayuno americano” (América TV), donde un periodista mostró esta mañana cómo compraba de manera sencilla droga en un búnker de Once, en la Ciudad de Buenos Aires.

Notero del programa de Pamela David mostró la venta de droga en un búnker

El movilero Fabián Rubino participó en una compra simulada (no para consumo) en la calle Sarmiento de Once para exhibir a cámara la fácil adquisición de presunta cocaína en un local de narcos investigado por la Justicia. Esto a raíz de las denuncias de vecinos y que había visto previamente a un joven salir -supuestamente- con droga.

“Es muy valioso lo que hizo Fabián. Es lo que debería hacer el Estado”, destacó la conductora Pamela David, mientras el periodista enseñaba el lugar.

Según lo que se pudo apreciar, el movilero del magazine apartó al camarógrafo del interior del búnker y le pidió grabar desde la entrada, en la vereda. Así pudo captar toda la secuencia de la transacción y a Rubino con la droga en la mano, luego de pagar $1.500.

El video quedó a disposición de la fiscalía que investiga el caso, según dijeron en el programa de América.

“Mas allá de lo llamativo, ya tiene que intervenir un fiscal, más allá de la Policía. Esto es para un fiscal”, manifestó al aire el panelista Paulo Vilouta. “Me mató el chiquito que salió de ahí, era un menor de edad... la verdad es que acá corremos riesgo todos. El corazón me palpita y no me para de latir. Pasé un momento totalmente a full y pusimos en riesgos nuestras vidas”, señaló Rubino.

En otro momento de la transmisión, se vio a un efectivo de la Policía de la Ciudad, que declaró: “Yo no estoy para hacer una entrevista”.

Mientras tanto, Pamela David le recordaba a Fabián Rubino que entregara la droga al uniformado para que se pudiera proceder de manera adecuada. Y en paralelo, otro sujeto salió del búnker narco.

El notero fue citado a declarar en la seccional tras lo sucedido. Lo expresó al aire, sacándose los auriculares y dejando el micrófono: “Me van a llevar a la seccional para tomar declaración y de ahí no sé para dónde sigo. Les mando un beso grande, me voy”.

El movilero del programa de Pamela David se va a declarar a la seccional tras comprar droga en el búnker de Once (América TV)

Seguí leyendo: