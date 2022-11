Gustavo Cerati ya tiene su monumento en la Plaza de las Artes de Costa Rica

El monumento del músico y compositor Gustavo Cerati que Argentina donó a Costa Rica por el bicentenario de su independencia ya fue emplazado en la Plaza de las Artes de San José de Costa Rica.

El acto de emplazamiento definitivo de la escultura “Siempre es hoy”, realizada por el artista argentino Martin Di Girolamo, fue encabezado por el embajador argentino en Costa Rica, Luis Eugenio Bellando, quien aseguró ante autoridades de la nación centroamericana que el hecho conforma “un momento de expansión del corazón de la Argentina hacia Costa Rica por el bicentenario de su independencia”.

“Este gesto concreto no hace más que confirmar el vínculo de hermandad entre nuestros países, que en esta ocasión se corporiza en la afinidad cultural que permite que el arte de Gustavo Cerati y su legendaria banda Soda Stereo sean apreciados a partir de este momento en Costa Rica”, señaló Bellando, según comunicó la Cancillería.

De la ceremonia participaron el alcalde de San José, Johnny Araya Monge; la ministra de Cultura, Nayuribe Guadamuz; el vicecanciller Christian Guillermet; el viceministro de Justicia y Paz, Sergio Sevilla; comunidad argentina, cuerpo diplomático acreditado, y diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa.

“Siempre es hoy” tiene una altura de 2,30 metros y fue modelada en arcilla sobre una estructura metálica construida con perfilería de hierro soldado.

Chris Martin se tatuó en el brazo ‘Gracias totales’

Las sorpresas que Coldplay trajo para el público argentino no pararon nunca y pocos minutos de su última presentación en River Plate, Chris Martin entregó una perlita para hacer estallar de la emoción a los fans propios y a los de Soda Stereo.

Es que el conjunto británico subió al escenario del Monumental a Zeta Bosio y Charly Alberti en la penúltima noche en nuestro país, para tocar no solo ‘De música ligera’, sino también ‘Persiana americana’ y ‘Yellow’.

Luego, el vocalista inglés volvió a capturar el corazón argento con una acción tan simple que enamora: se tatuó en su brazo ‘Gracias totales’.

Desde la cuenta Coldplay Argentina se replicó la foto publicada por el Instagram de Zina_Samoletova, la encargada de realizar el tatuaje. La misma tenía la siguiente descripción: “Was very speasial client today. In a very special place” (Fue un cliente muy especial hoy. En un lugar muy especial) y agregó: “He asked me to do all freehand” (Me pidió que hiciera todo a mano alzada).