Polémicas declaraciones de Chloé Bello sobre la muerte de Gustavo Cerati: “Hay mucho por contar”

A 12 años del ACV que dejó en estado de coma a Gustavo Cerati, habló por primera vez Chloé Bello, la última pareja del cantante. El 15 de junio de 2010 el músico sufrió un accidente cerebro vascular durante un recital en Venezuela, pero detrás de este doloroso momento, hay una historia de amor que hizo feliz al músico hasta su último día.

Cerati se puso en pareja con Bello cinco meses antes del ACV. La “persiguió” durante 4 años, como ella misma lo contó y hasta tenían planes de casamiento. A pesar de la diferencia de edad, había una gran conexión entre ambos que hasta el día de hoy la modelo no logra superar.

“Desde el día en que nos vimos, no nos separamos. Él me persiguió unos cuatro años, me llevaba 23 años. Yo fui un colegio americano así que no tenía ni idea de quien era”, contó Chloe sobre el comienzo de la relación.

Chloé Bello junto a Gustavo Cerati cuando eran pareja.

Y continuó: “Me correteó hasta que un día quise poner celoso a uno y no tuve mejor idea de decir ´le voy a aceptar la invitación´. Fuimos a un recital de Coldplay y empezamos a salir pero sin beso ni nada”.

Pero esa salida marcó el comienzo de la relación y desde ese día no se separaron. “El click fue en el auto; él me estaba dejando en la puerta de lo de mi mamá y yo me sentía re mal. Me había tomado un par de copas de más y me daba vergüenza. Nos miramos, nos dimos un beso y dije: ‘Wow, me quedo acá. No te suelto más’. Al otro día yo ya estaba con las valijas yéndome a vivir a su casa. Al poco tiempo se venía la gira y él me dijo: ‘Yo no me separo ni un segundo de vos, te venís conmigo’”, expresó.

Chloé Bello apuntó contra la familia de Gustavo Cerati

Luego, recordó cómo se enteró de que Cerati había tenido un ACV. Ella estaba en Londres por trabajo y salió apenas la llamaron el manager y el asistente de Cerati. “Me tuve que tomar dos trenes distintos para llegar al aeropuerto. Logré llegar antes que la familia que estaba a dos horas”, dijo picante.

“Me encontré con lo que quedaba de él, por suerte llegué a verlo. Me llegó a ver, no acostamos juntos y se fue lentamente desvaneciendo”, relató sobre el último encuentro con el músico. “Él se fue el 15 de mayo del 2010″, dijo con dolor.

“Yo no lo solté nada, me obligaron. Se portaron muy mal conmigo, hay muchas cosas por contar. Los chicos eran muy chicos y no quería meter cosas de más. Yo también era chica, tenía 22 años. Creo que quisieron buscar un chivo expiatorio, lo encontraron y lamentablemente la ligué yo”, declaró. “Me pusieron 100 por ciento de culpable”, apuntó.