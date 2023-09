Gran Hermano España: Alex Cannigia se salvó, dejando paralizados a sus compañeros que lo querían fuera de la casa

El pasado jueves, Gran Hermano España tuvo su primer eliminado. Con un 69% de los votos, el público decidió que el chef Luca Dazi quede eliminado del reality tras quedar en placa con Alex Cannigia.

“Es un juego”, reiteró Caniggia a Luca quien cabizbajo se mostró muy dolido por el resultado de la votación. Ambos se fundieron en un abrazo de apoyo. “Ha sido una experiencia corta pero intensa. He venido aquí para algo: algún tipo de mensaje o de madurez me llevo. Quería estar aquí porque tenía mucha ilusión de poder vivirlo, pero si la audiencia decide que no tengo que estar, son los que mandan”, explicó Dazi.

Alexander fue salvado por el publico en la primera gala de eliminación

“Intento ponerme una coraza de que soy una persona fuerte, que a veces me da igual todo... Sabía que esto pasaría porque a veces esta coraza me juega una mala pasada. Sabía que se vería esa imagen de mí y quiero ir cambiándolo”, completó el primero eliminado del certamen español.

De este modo, Alexander logró la continuidad y sus compañeros tendrán que entender que están frente a un personaje, que, por lo evaluado, es querido por el público y les puede traer problemas si solo quieren eliminarlo.

Luca Dazi es el primer eliminado de GH VIP España.

Alex Caniggia sufrió una descompostura que alarmó a la audiencia

Durante la última semana, los concursantes del reality show español “GH VIP” se enfrentaron a una situación inusual: la escasez de alimentos.

Con un presupuesto limitado de 119 euros, los 17 habitantes de la casa tuvieron que administrar sus recursos de manera austera. Sin embargo, la producción del programa presentó un desafío llamado “Palmas o pagas” para ayudar a aliviar esta situación.

El reto que tuvo que atravesar el mediático.

Los elegidos por la audiencia para participar en este desafío fueron Oriana, Laura, Jessica y Álex Caniggia. Oriana optó por un plato de panchos y, bajo la campana, descubrió que contenía sesos de vaca. A pesar de su disgusto, Oriana aceptó el reto y, entre arcadas, logró completarlo con éxito.

El último en enfrentar el desafío fue Alex Caniggia, quien eligió una pizza pero tuvo que consumir chinchulines hervidos, lo cual le resultó desagradable. A pesar de sus dudas iniciales, el hermano de Charlotte finalmente aceptó el reto y consumió los chinchulines.

Alex Cannigia fue el concursante más nominado de la primera gala de Gran Hermano España.

Sin embargo, después del desafío, Alex Caniggia experimentó malestar y se retiró a un sillón, donde permaneció sin comer durante horas debido a las molestias que sentía. Su salud preocupó a los espectadores y las redes sociales se llenaron de preguntas sobre su estado.

