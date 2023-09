Got Talent: una pareja deslumbró en la pista y recibió piropos picantes del jurado

Este jueves comenzó el decimosexto programa de “Got Talent Argentina”, conducido por Lizy Tagliani y que tiene como jurado a Florencia Peña, el bailarín Emir Abdul, La Joaqui y Abel Pintos. Para esta ocasión, una pareja presentó un show de tango que encantó a todo y logró pasar directamente a semifinales.

Carla Domínguez y Julio Seffino son dos participantes que actualmente tienen una relación amorosa y son oriundos de la provincia de Buenos Aires. Para su presentación, eligieron bailar tango. Gracias a su show, obtuvieron el botón dorado en el programa de talentos más famoso.

Así fue el increíble show de Carla Domínguez y Julio Seffino

Carla Domínguez y Julio Seffino se ubicaron en la mitad del escenario y dieron unas pocas palabras, previo a su show. “Estamos un poco ansiosos, tratando de contener un poco todo esto que nos pasa”. Rápidamente, La Joaqui y Florencia Peña alagaron el outfit de ambos.

Inmediatamente comenzó el show de la pareja. Con el correr de los minutos, la impresionante coreografía dejó boquiabierto a los miembros del jurado y se llevó un caluroso aplauso de los presentes en la sala.

La pareja que emocionó a todos

Los picantes piropos del jurado para la pareja

Una vez finalizado todo, llegó el momento de las devoluciones. La primera en hablar fue la cantante de RKT, que con mucha emoción, explicó: “No quiero que suene mal. Quiero ser sincera: es increíble la tensión sexual de ‘hacer el amor bailando’, pero sin ser vulgar... Es tan hermoso y seductor. Los dos son increíbles”.

El siguiente en hablar fue Abel Pintos: “¡Qué mujer y qué hombre!”. Rápidamente continuó Emir Abdul: “Yo hace muchos años que no veía bailar a alguien tan increíble... Parecía que flotaban... Los dos saben los que hacen y tienen su propia esencia... Me quedé sin palabras”.

La pareja que la rompió con su tango

Florencia Peña tomó la palabra y dio su punto de vista: “Ustedes son perfectos. Me emocionó tanto arte, tanto amor, pero no tanto amor entre ustedes, sino por lo que hacen. No me imagino a ustedes haciendo otra cosa que bailando. No me conmueve el tango, pero a partir de hoy, si”.

El momento en que la pareja recibió el mejor premio

Cuando parecía que ya no habría más sorpresas, La Joaqui se levantó de la silla y apretó con mucho ímpetu el famoso “botón dorado”. De pronto, la sala se llenó de aplausos y mucha emoción en todas las personas.

Lizy Tagliani se acercó al escenario y le consultó a los participantes cómo vivieron el momento, a lo que respondieron: “Había que mostrar lo que preparamos. Nadie sabe que estamos acá. No avisamos porque hay gente que nos quiere nos pone demasiadas expectativas y eso genera presión”.

Luego de todo, ambos se retiraron de la sala y de manera oficial, pasaron a semifinales del programa de talentos más famoso del mundo.

El momento en que obtuvieron el botón dorado

