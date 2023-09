El pequeño participante que sorprendió con su instrumento y logró cumplir un sueño en Got Talent

Este miércoles comenzó el decimoquinto programa de “Got Talent Argentina”, conducido por Lizy Tagliani y que tiene como jurado a Florencia Peña, el bailarín Emir Abdul, La Joaqui y Abel Pintos. Para esta ocasión, un nene logró cautivar a todos, pasó a la siguiente ronda y cumplió un sueño.

Nahuel Chávez Díaz es un pequeño participante de tan solo 11 años. Nació en España pero luego vino a vivir a Argentina, específicamente a Salta. Para su presentación, llevó un instrumento: la “quena”. Gracias a su increíble show, logró pasar a la siguiente ronda del reality.

Así fue el increíble show de Nahuel Chávez Díaz

Nahuel Chávez Díaz llegó al escenario, tomó el micrófono y se presentó ante todos: “Me llamo Nahuel y tengo 11 años. Yo nací en España y al año y medio me vine a vivir a Argentina. Me críe con mis papás y ahora vivo en Salta”.

Posteriormente, dijo emocionado: “Vine a tocar la quena. Me gusta mucho la música desde chiquito... Abel me cíe escuchándote a vos, me gustaría decirte eso. Mi familia te escucha mucho y soy tu fan”.

Nahuel y su increíble show

Posteriormente, llegó el momento de la presentación. El pequeño participante comenzó a tocar una linda melodía con su instrumento y logró cautivar a todos los presentes. Una vez finalizada, se llevó un caluroso aplauso del público.

Para la devolución, la primera en tomar la palabra fue Florencia Peña: “Me emocionó mucho lo que hiciste. Tenés 11 años y tenés de acá al infinito. Podés tocar la quena, el bombo, la guitarra, lo que quieras. Tenés un oído musical hermoso y sos muy especial, Nahuel”.

La siguiente palabra fue de Emir Abdul: “Nahuel, qué increíble lo que haces. Sos un diamante en bruto. Felicitaciones, sos muy crack”. Luego, La Joaqui añadió: “Me encantó lo que hiciste. Sos muy talentoso y es muy difícil acaparar la atención con una sola modalidad... Vos viniste y nos capturaste con tu performance”.

El pequeño participante que sorprendió con su instrumento

Por último, llegó la palabra más esperada por el pequeño participante, la de Abel Pintos: “Estamos todos muy orgullosos de vos. Es hermoso y nos carga de fe ver a un niño tocar con tanta humildad y amor, un instrumento autóctono de la región... Además el respeto con lo que lo hiciste”.

Luego, decidió completar: “...Te felicito por todo. Tenés talento y mucho camino por recorrer. No te quiero corregir, te quiero desear que sepas diferenciar entre el saber hacer algo y el sentir algo... Tocás el instrumento como pocas veces lo he escuchado”.

Al momento de la devolución, todos los miembros del jurado votaron de forma afirmativa y de esta manera, logró pasar a la siguiente ronda del programa de talentos más famoso del mundo. Añadido a esto, antes de retirarse, se abrazó con el cantante, cumpliendo así uno de sus sueños.

Abel Pintos y el pequeño participante

Seguí leyendo