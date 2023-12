Furia se inventó un desafío, los engañó a todos y terminaron los hombres vestidos de mujeres

Después de un día cargado de agresiones y violencia, la casa de Gran Hermano se sumió en un ambiente tenso, con grupos más separados que nunca.

Sin embargo, Juliana propuso una idea inusual para aliviar la tensión: organizar un desfile en el que los hombres se vistieran de mujeres y viceversa, como parte de un desafío de Gran Hermano.

"Furia", Juliana Scaglione, en "Gran hermano". (Captura "Gran hermano Argentina")

La propuesta de la doble de riesgo fue inicialmente recibida con escepticismo, pero con la idea de que era un mandato del ‘ser supremo’, los participantes se sumaron al juego. Martín Ku, el nuevo líder, se unió a la causa, y la noticia se propagó rápidamente entre los jugadores.

“Yo tengo que organizar un desfile. Que los chicos se vistan de mujer y las mujeres de chicos”, compartió Juliana con Martín Ku, buscando su colaboración. El líder aceptó, y así comenzó la preparación para el desfile que prometía traer risas y alivio.

En la pasarela improvisada del patio, las parejas de participantes desfilaron con atuendos intercambiados. Martín Ku, vistiendo ropa de Agostina, simuló ser ella, mientras que Sabrina y Williams sorprendieron con su intercambio de roles, con la influencer vistiendo la ropa del joven y Williams transformado en su compañera.

La mente maestra detrás del desafío, Furia, se unió a Catalina y Manzana para caminar por la pasarela. Ropas holgadas, bandanas y hasta un reno navideño fueron parte del espectáculo, generando risas y distensión en la casa.

Los motivos por los que Furia organizó el evento

A pesar de las tensiones previas, el evento sirvió como un respiro necesario para los participantes, ofreciendo un momento de unión y buena convivencia.

Furia engañó a todos y les hizo hacer un desfile.

Al final del desfile, todos posaron para las cámaras en un pasillo, mostrando que, a pesar de las diferencias, podían compartir risas y diversión.

Sin embargo, Furia no olvidó el contexto competitivo y comentó en secreto: “Ellos no saben, pero están haciendo una campaña para que yo me quede en la casa, se los voy a decir al final”. La participante deberá enfrentar su tercera semana consecutiva en placa.

Furia y el Paisa fueron sancionados por Gran Hermano: el video completo del supuesto cachetazo (Capturas de pantalla)

Después de la pelea del día anterior, Furia y Williams recibieron una triple sanción de Gran Hermano, yendo directamente a placa en la próxima instancia y perdiendo el derecho a votar o ser salvados por el líder. Mientras Furia bromeaba sobre la situación, Williams mostró una expresión más seria y reflexiva.