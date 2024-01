Fuerte cruce entre Catalina y Sabrina que terminó con la médica pediatra despotricando contra todos

En esta semana de eliminación en Gran Hermano, Catalina y Sabrina tuvieron un intenso cruce cuando la médica pediatra discutió con Williams y lo trató de falso.

“No te hagas el vivo conmigo Williams. Yo a vos nunca te hice nada para que andes hablando de mi. Siempre te defendí. No sé qué te pasó conmigo”, arremetió enojada contra el Paisa.

Fuerte pelea entre Catalina y El Paisa

Tras la fuerte discusión que se generó en la habitación, Sabrina enfrentó a Catalina y le reclamó cuando ambas mandaron a Williams a la primera placa de la semana, discutiendo si era “débil”. Finalmente, como la discusión parecía no llegar a su fin, la mendocina y le dijo una frase que hizo estallar de bronca a la pediatra. “No se cómo llegaste a médica, te juro”

La fuerte pelea entre Sabrina y Catalina que revolucionó a toda la casa

Tras el duro ataque de Sabrina contra su profesión, Catalina la confrontó en la mesa y le dijo que cuidara sus palabras a la hora de hablar de su trabajo. “Con mi trabajo no te metas”

En una tensa discusión, Catalina elevó su enojo contra Sabrina le advirtió que ya no opinara sobre su trabajo. “Metete con lo que quieras, decime falsa, pero no con mi laboratorio porque no sabés cómo llegar a ser médica. Fue con la cabecita, no con el culo y las tetas”, le respondió tajante la santafecina.

Fuerte discusión entre Catalina y Sabrina

Lejos de terminar la pelea, Catalina arremetió contra otros participantes como Lisandro, quien le dijo que no podía insultar a todos y Martín, a quien le dijo que no hablara mal de ella. “Chino si no tenes ni idea de lo que hablo callate. Dos veces en mi vida hablé con vos asique callate”.

Nuevamente, se vivió una intensa pelea en la casa de Gran Hermano que demuestra que cada vez es más difícil la convivencia entre todos los participantes.