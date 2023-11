Flor Vigna compartió un clip desde la cama con Luciano Castro y generó revuelo

Hace unos días atrás, Lourdes Sánchez fue foco de las críticas de Flor Vigna luego de que esta última la acusara de tirarle onda a su pareja, Luciano Castro. En paralelo a esto, la cantante demostró el amor que tiene con el actor a través de un clip muy fogoso.

El video de Flor Vigna y Luciano Castro que causó revuelo.

Sin lugar a dudas, el video íntimo que grabó desde la cama que no pasó desapercibido en la red social Instagram. Es ahí donde siempre comparte fotografías y videos de sus looks, sus presentaciones y a veces muestra un poco de su día a día con el gran amor de su vida.

La concursante del programa presentado por Marcelo Tinelli causó sensación entre sus seguidores al compartir un video desde su hogar, en el que se puede observar a Lucho durmiendo tumbado en su cama sin camiseta, con la mano apoyada en el pecho de su novia. Mientras tanto, la bailarina se encuentra recostada junto a él, mostrándose de manera seductora, vistiendo un trikini de colores con un escote pronunciado.

Siguiendo su estilo característico, Flor optó por su canción “Mi ex tenía razón”, que contiene una letra provocativa que resalta su actual relación, subrayando así que su noviazgo con Castro está avanzando de manera sólida. Además, nuevamente podría tratarse de una indirecta hacia Nicolás Occhiato, con quien mantuvo una larga relación que no terminó en los mejores términos.

El ataque de Flor Vigna contra Lourdes Sánchez

Flor Vigna y Lourdes Sánchez llevan un tiempo enfrentadas, pero todo empeoró cuando la pareja de Luciano Castro apuntó contra la bailarina en la posta del Bailando 2023. Las declaraciones de la cantante desataron un escándalo en el programa de Marcelo Tinelli.

Lourdes Sánchez le respondió a Flor Vigna. (Collage web)

Las bailarinas se cruzaron en diferentes oportunidades, pero esta vez fueron las palabras de Flor Vigna, quien se refirió a la intimidad de Lourdes, las que generaron polémica y la dejaron en un lugar incómodo con la producción del ciclo.

“El otro día le dije a Luciano (Castro) que Lourdes Sánchez había dicho que era su permitido y me dijo ‘ah, desde antes de la pandemia’... como que venía insistente la cosa. Me dijo que lo venía tiroteando. También me contó varios affaires que tuvo, estuvo con mucha gente”, dijo Vigna sobre la correntina.

