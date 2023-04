Estremecedor relato de Andrea Sabina, ex de Cacho Garay: “Me pegó estando embarazada”

Tras la denuncia de Verónica Macías, exesposa de Chacho Garay, salió a hablar Andrea Sabina, otra expareja del humorista. En Intrusos, la mujer contó que ella también fue víctima de violencia de género y dio detalles de su tormentosa relación con el padre de su hijo.

Andrea es la madre de “Chanchi”, uno de los hijos del artista, quien aseguró en una charla con el panel que sufrió violencia física y verbal durante años. “Después de ver a Verónica y de ver que los medios también la acompañan, dije este es mi momento de contar mi historia”, expresó.

“Está bueno hacerle saber a él que él me sentó en este lugar. Siempre creyó que no iba a hablar, que no iba a decir”, dijo Andrea y contó algunas situaciones que vivió con Garay, en su momento de mayor éxito.

“Es triste esta situación porque él es un violento que no merece tener éxito, y como padre también deja cosas qué desear”, expresó la ex del humorista que está con prisión domiciliaria.

La tercera pareja de Cacho Garay aseguró que fue víctima de violencia y apoyó a Verónica Macías

También, Andrea Sabina explicó que decidió hablar recién ahora porque la situación es otra y con el fin de “limpiar su nombre y que la gente decida si lo que dice Verónica es verdad o mentira”.

“Sufrí varias situaciones de golpes. Tuve problemas en un tímpano, también en el tabique... la primera vez fue cuando estaba a punto de nacer mi hijo, en 2003, por una discusión en el departamento que él alquilaba en su primera temporada en Villa Carlos Paz. Hubo manotazos. No me hizo nada tan tremendo, pero me volví a Mendoza”, recordó Andrea.

Andrea Sabina, la tercera esposa de Cacho Garay, contó las situaciones de violencia que vivió en manos del humorista. Foto: (Captura de pantalla)

Al mismo tiempo que resaltó: “Él le decía a todas las personas que yo me había enganchado con él para tener un hijo y vivir bien y eso no es así... Yo no soy su primera mujer, soy la tercera...”.

“No me hubiera gustado nunca (hablar de esto) pero es como terminar con este ciclo, por fin poder contar lo que me pasó”, cerró entre lágrimas.