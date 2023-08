Estefi Berardi volvió a pifiarla y tiró una fake news sobre Jésica Cirio y la separación de una conocida pareja de actores

Desde hace un tiempo, Estefi Berardi está en el centro de la polémica, primero por caer en una fake news que involucraba a Lali Espósito y después por ser una de las protagonistas del Fede Bal Gate y terminar demandando a la novia engañada y a Yanina Latorre. Ahora se metió con Jésica Cirio, la actriz Paula Morales y su marido, Fabián Vena, y todo era mentira.

En su debut como panelista de “Poco correctos”, el nuevo programa de Canal 13 conducido por “el Pollo” Álvarez y “el Chino” Leunis, Berardi contó al aire que Jésica Cirio se fue a Ibiza a encontrarse con su nuevo novio y que para despistar, se llevó a la actriz Paula Morales, que también, según Estefanía, se había separado de su marido, el actor Fabián Vena.

“Respetamos eso de que cada uno lo cuenta cuando quiere. Yo lo voy a contar y me la banco porque estoy en condiciones de afirmar que está de novia Jésica Cirio”, arrancó diciendo la panelista sobre la nueva pareja de Ciro, a un mes de haber anunciado su separación del político Martín Insaurralde.

Sobre la identidad del supuesto nuevo novio de Cirio, Estefi Berardi aseguró que “es un empresario súper importante”. Y sobre el viaje Ibiza, sostuvo que “no fue sola, y para disimular invitó a sus dos mejores amigas: una es Paula Morales y la otra no es conocida”.

Según Laura Ubfal, Jésica Cirio está indignadísima con Berardi, pero no ha salido a negar ni a confrontar a la panelista. La que sí salió a hablar fue la actriz Paula Morales, hija del mítico relator del “barrilete cósmico”, Víctor Hugo Morales.

Desde su cuenta de Instagram, Morales señaló que ella no conoce a Jésica Cirio, ni siquiera personalmente, que no está en Ibiza, aunque desearía estarlo, y que no está separada de Fabián Vena. Investigando las redes sociales de las involucradas en la fake news de Berardi, ni se siguen en Instagram.

La actriz celebró su cumpleaños con su familia a pleno

Estefanía Berardi asegura que Cirio y Paula son amigas, pero no se conocen y no se siguen en Instagram

Consultada por la Criti, periodista de espectáculos del programa Gossip, Paula Morales negó la información de Estefanía Berardi, aclarando lo que para ella es lo más importante, y es que no está separada de su marido.

