Lali Espósito apuntó contra Estefi Berardi por una fake news: “Me preocupa que haya gente que informe así”

Lali Espósito cruzó por Twitter a la periodista Estefi Berardi, luego de que compartiera un supuesto audio de la cantante, en la cual le gritaba a la producción de “La Voz Argentina”.

En ‘Mañanísima’ (Ciudad Magazine), la panelista mostró un chat entre la cantante y un productor del ciclo de canto. Este último le preguntaba por qué se había tan rápido Lali de la grabación de la final.

A lo que la estrella musical le explicaba que estaba enojada con la Sole y con el resultado del concurso.

Minutos después, desmintieron la información y revelaron que el audio, en el que se podía escuchar a Lali completamente enojada y a los gritos, era una escena de la película “Permitidos”.

Por otro lado, en su programa, Laura Ubfal confirmó que si bien no hubo escándalo con Espósito, ella sí partió rápidamente del estudio.

“Menos mal, Estefi, que te dijeron que el audio de Lali era mentira... Pero ojo, es verdad que Lali no se fue muy contenta... Se fue antes. No sabemos bien por qué. Ella se tiene que ir a España”, dijo.

“Está con un pie en el avión. Va a ser columnista en El hormiguero. El 22 tiene un recital en Madrid y tiene que presentar su serie. Tiene una agenda de locos”, completó la periodista.

La reacción de Lali Espósito a la información de Estefi Berardi

Pasadas las horas, la cuenta de Twitter @MundoFamososOk compartió el video del momento en el que Berardi pone al aire el audio y comentó junto a él.

“¿Existe persona menos preparada que Estefi Berardi en TV? ¿Cómo podés dar una noticia tan fake como real inventada por un hater tanto te cuesta chequear?”, lanzó.

De forma inesperada, Lali reaccionó al tuit desde su perfil de Twitter y apuntó contra Estefi por haber caído en esta fake news

“Jajajajajajajajajajajajajaja me reí fuerte porque es un fragmento de la película ‘PERMITIDOS’. Pero después de reírme me preocupó pensar que haya gente que ‘informe’ así. Media pila che (me sigo riendo ahora...)”, comentó Espósito.

La respuesta de Lali Espósito.

Y luego llegó la respuesta de Estefi, que le contestó a través de la misma vía y contó quién le hizo llegar esta información.

“No sabía que nunca te equivocabas. Fue una fake news que filtró un productor tuyo y caí como una campeona. Se aclaró en el momento, y sí, nos reímos todos porque por suerte era una pavada”, dijo.