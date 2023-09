Este es el arreglo extrajudicial de Duggan con Milei tras vincularlo con el nazismo

El periodista Pablo Duggan emitió este lunes por la noche una disculpa pública a Javier Milei después de haberlo vinculado previamente con el nazismo en una entrevista. Este gesto se produce después de un acuerdo extrajudicial entre ambas partes, en el que el candidato presidencial exigía un millón de pesos y el derecho a réplica en el programa que sale por C5N.

La disputa comenzó en 2021 cuando Milei expresó durante una entrevista que “No solo les ganamos a la izquierda en lo productivo, somos superiores moralmente, estéticamente, y eso les duele”. En respuesta, Duggan, conductor de C5N, lo acusó en vivo de hablar de “superioridad estética”, lo cual relacionó con el nazismo y la “superioridad racial”. “Hablar de superioridad estética hoy en día es algo horrible. La superioridad estética tiene mucho que ver con la supuesta superioridad racial, que fue uno de los grandes argumentos y estandartes del nazismo”, dijo el periodista.

Milei tomó medidas legales contra Duggan y otros periodistas, exigiendo un millón de pesos a cada uno por afectación al honor y daño moral, además del derecho a réplica, argumentando que habían relacionado su imagen con el nazismo y banalizado el Holocausto.

Después de dos años, Duggan y Milei llegaron a un acuerdo extrajudicial en el que Duggan se comprometió a emitir disculpas públicas. Duggan publicó una extensa disculpa en su cuenta de redes sociales, explicando que nunca quiso insinuar que Milei era nazi y que las palabras utilizadas pudieron haber sido malinterpretadas.

“Intento de mordaza contra periodistas por parte de Javier Milei. Para los que dudaban de su falta de tolerancia, denunció a 5. No aguanta una crítica. Estoy entre los denunciados”, había escrito el periodista en su cuenta de Twitter cuando se enteró de que fue denunciado por Milei.

El pedido de disculpas de Duggan a Milei

Ayer por la tarde, el periodista Pablo Duggan publicó en su cuenta de X -antes Twitter- un hilo con el pedido de disculpas y horas después leyó el mismo comunicado en su programa de C5N.

El comunicado comenzó: “En ningún momento dije que Milei es nazi ni nada parecido. Esa es una definición que de ningún modo aplicaría sobre su persona. La palabra nazi es usada hoy de manera banal como sinónimo de autoritarismo, obcecación y/o rigidez”.

Así se disculpó Duggan en X.

“El nazismo no fue un estilo autoritario o rígido en el uso del poder, sino que fue una ideología que buscaba imponer la supuesta supremacía aria sobre todo el planeta, eliminando (asesinando) a todos los demás seres humanos considerados inferiores” siguió.

“Resulta claro entonces, por definición, que el nazismo o la palabra nazi resulta inaplicable no solo a Milei, sino a ninguno de nuestros políticos, por más autoritarios o antidemocráticos que estos sean (y no estoy diciendo que Milei lo sea)” y posteriormente justificó sus desafortunados dichos: “El habló de ‘superioridad estética’ y a mí eso me hizo mucho ruido, y se me vino inmediatamente a la cabeza el concepto nazi de superioridad racial, que fue uno de los principales argumentos y estandartes del nazismo, y eso fue lo que manifesté”.

Así se disculpó Duggan en X.

“Entiendo que las palabras utilizadas pudieron llegar a malinterpretarse y generar un comprensible malestar en la persona de Javier Milei, pero siendo que no fue esa la intención, y compartiendo además quien les habla el compromiso de luchar contra todo acto que implique banalizar un hecho tan aberrante como lo fue el Holocausto, es que considero procedente la presente aclaración junto con este pedido de disculpas”, culminó su pedido de disculpas.

Luego de la publicación, Javier Milei le respondió con un tuit: “Muchas gracias por tu pedido de disculpas, las cuales son bienvenidas. Saludos”.

