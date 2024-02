El terrible error que cometió Romina Uhrig ni bien entró a la casa: no respeto el aislamiento

La entrada de Romina Uhrig en la casa de Gran Hermano no solo trajo consigo la misión especial de poner en orden cada rincón del espacio y dejar todo reluciente.

También un emotivo momento en el que la participante compartió una noticia inesperada con sus compañeros, revelando un detalle íntimo del mundo exterior que sorprendió a todos.

Romina volvió a ingresar a la casa de Gran Hermano.

Mientras brindaba algunos consejos y expresaba su felicidad por estar en la casa junto a Santiago Del Moro, Romina no pudo contener su emoción y reveló sin querer que Daniela Célis y Thiago Medina se convirtieron en padres, una noticia que los participantes de Gran Hermano desconocían por completo.

“Me emociono porque es lo que le digo a ellos. Entrar a Gran Hermano me cambió la vida y me enseñó un montón de cosas. Me llevé amigas, tengo sobrinas nuevas...Lo dije”, compartió Romina, mientras se tapaba la cara avergonzada por su error.

¿Qué sanción podrá tener Romina tras revelar hechos del afuera?

Ante esta situación, el conductor del certamen intervino para aclarar que este hecho no afectaba las reglas del reality, asegurando: “Sí, eso no cambia el juego. Aprovecho para mandarles un beso a Dani, sus hijitas y Thiago también. Esa casa dio sus frutos”, afirmó Del Moro, cerrando el tema con calidez y comprensión.

El mensaje emotivo de Romina para sus nuevos compañeros conmovió a todos los presentes. Sentada en el living, compartió palabras de aliento y sabiduría con cada uno de ellos, instándolos a valorar cada momento y segundo de su experiencia en la casa.

“Por eso le decía a los chicos que uno que vivió acá adentro puede decir su experiencia y la mía es que valoren cada minuto, cada segundo”, expresó emocionada.

“Es algo que no lo van a volver a vivir nunca y lo entienden una vez que salen. Me encantaría que lo puedan entender ahora. Se me vienen un montón de cosas, y es estar con participantes nuevos. Estoy re feliz”, concluyó Romina, tras volver a ser parte de Gran Hermano por 48 horas.