En qué consiste el nuevo retoque estético de Romina Uhrig con el que reingresó a Gran Hermano

El regreso de Romina Uhrig a la casa de Gran Hermano no pasó desapercibido, y no solo por su participación en el programa, sino por un notable cambio en su apariencia que no pasó desapercibido para los usuarios en las redes sociales, quienes no tardaron en compartir memes sobre la situación.

Antes de su ingreso, la exdiputada se sometió a un retoque estético que fue evidente para los espectadores, quienes rápidamente lo notaron y lo comentaron en las redes sociales.

Romina volvió a ingresar a la casa de Gran Hermano.

Al ser presentada nuevamente por Santiago del Moro, no solo llamó la atención su atrevido vestido negro con transparencias, sino también ciertos detalles en su rostro que no estaban presentes en la temporada anterior.

“Chicos, ¿qué se hizo en la cara?”, “¿Se operó o qué? La veo re diferente”, fueron algunas de las preguntas que surgieron entre los fanáticos al verla a punto de ingresar. Otros aprovecharon para hacer bromas, como comentar sobre los pómulos de Romina: “Los pómulos de Romina van a explotar”.

Los memes que le hicieron a Romina Uhrig por sus retoques.

Las redes sociales se llenaron de comparaciones, desde asociarla con Michael Jackson hasta hacer referencia a Calamardo “bello” en Bob Esponja. El retorno de Romina Uhrig a la casa de Gran Hermano causó furor entre los seguidores del ciclo anterior y también entre los nuevos participantes de este año.

¿Para qué entró Romina Uhrig a la casa de Gran Hermano?

En cuanto a su participación en el programa, Romina tiene una misión especial: ayudar a sus compañeros a limpiar y ordenar cada habitación, ya que las cámaras mostraron que la basura se acumulaba y pocos se encargaban de los quehaceres diarios.

Además, será parte importante en la Gala de Nominación del miércoles, en la que podrá dividir sus tres votos como cualquier otro integrante, basándose en la observación del comportamiento de cada uno en estos dos días que permanecerá en la casa.

El retorno de Romina Uhrig a Gran Hermano promete generar emociones y sorpresas, tanto dentro como fuera de la casa, mientras los espectadores aguardan para ver cómo se desarrolla su participación en esta nueva etapa del reality.