El papelón de Nicolás Cabré: se le escapó un gas en el escenario y no pudo seguir con la obra

Lo tiene superado y lo cuenta entre risas, pero en su momento dice que lo vivió como un papelón. Nicolás Cabré contó en una entrevista televisiva para el portal Teleshow que una vez no pudo terminar una obra teatral por el incidente estomacal que sufrió. Concretamente, un gas que se tiró y que fue tan sonoro que no pudieron seguir.

“Una vez tenía ganas de ir al baño y me quedaba por hacer la última escena de la obra”, contó entre risas, en referencia a Algo en común, una pieza teatral que hizo en 1996 con Ricardo Darín y Ana María Piccio. “El problema fue que no me decidí. Si iba al baño pensé que no llegaba de vuelta a la escena, así que me quedé”, continuó.

El problema es que se trataba de un momento culminante, muy dramático, de la obra la tenía que decir él. “Pero salí a escena y cuando llegué al escenario le tenía que hablar a Ricardo. Pero me salió un gas, un gas muy sonoro. Muy sonoro”, dijo en medio de carcajadas y remarcando claramente el “muy”.

Luego prosiguió: “Ricardo me miró y ahí se me cruzaron las cosas que podía decir (para disimular o explicar el sonido): ‘fue el pie’, ‘un farol’, ‘están picando la losa arriba’, no sabía qué decir. Y entonces Ricardo me mira y él empieza a hacer ‘Hummmm’, y yo empiezo ‘Hummmm’. Ricardo se agachó, hizo como que lloraba y yo hice lo mismo y lloramos los dos así (con la cara tapada por las manos)”.

Además, dijo que siempre le sorprendió que Ana María Piccio ni se enteró. “Ella estaba justo detrás (del actor), pobre, no sé cómo no escuchó. Después nos preguntaba qué había pasado que no había terminado la obra como tenía que ser”.

“Me dio mucha vergüenza. Tenía terror de que alguien me diga: ‘¿Fue un pedo?’. Tenía mucho miedo. La única que no sé cómo no se enteró fue Ana, que le volé la peluca. Ana estaba atrás mío y fue la única que dijo: ‘¿Por qué terminó?’. Ella estaba en su planeta. Pero te juro que hasta la fila 7 se escuchó. Decí que todavía no me prestaban tanta atención en ese momento” agregó.

Es que la obra no terminaba ahí, pero como no pudieron seguir por la situación, bajaron el telón. “Fue tan perfecto y tan en el silencio que nadie dijo: ‘Se tiró un pedo’. Y terminó. Fue telón ahí. Nunca más pudimos hablar. Y se abrió el telón y nosotros saludamos y la obra, para la gente, terminó así”, concluyó entre risas.

Cabré dijo que Darín aprovechó la situación para comenzar a gastarle bromas desde ese momento. “Les pedía a otros actores que me preguntaran por la escena. Fernán Mirás, a los dos meses, me decía: ‘Vi la obra’; ‘¿Sí?’; ‘Sí, me encantó. ¡Hermoso el pedo!’”, dijo.