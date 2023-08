El padre de Jésica Cirio sufrió un infarto: cómo se encuentra su salud

Juan Etchegoyen comentó la noticia de un mal momento a nivel salud en la familia de Jésica Cirio. La familia de la modelo le confirmó que el padre de ella está internado tras sufrir un infarto.

La notici llegó en la noche del sábado al periodista que luego decidió expresarlo en suss redes sociales. “Urgente. Internaron de urgencia a Horacio, el padre de Jesica Cirio. Sufrió un infarto en su casa y debieron trasladarlo de inmediato al Sanatorio Bernal. Tienen que colocarle dos stent y ya le pusieron uno. Se encuentra en terapia intensiva”, fueron sus palabras.

Varias horas más tarde, el comunciador actualizó el estado de salud del mediático nuevamente por su cuenta de Instagram. El tuit dice: “Horacio continúa en terapia intensiva y están esperando a ver cómo reacciona ante el stent que le colocaron ayer. Me dicen que Jesica pidió estar al tanto de todo, pero que no se acercó a la clínica hasta ahora”.

Más allá de que la conductora de Morfi no tenga una buena relación actualmente con su padre, se rumorea que podría acercarse al Sanatorio Bernal para brindarle su apoyo en el difícil momento.

El vínculo roto entre Jésica Cirio y su padre

Los dos fueron protagonistas de un duro enfrentamiento y de los más polémicos de la historia de la televisión en Argentina. Sin embargo, hace tres años Horacio Cirio expresó estar arrepentido de esto y confesó que quería reconciliarse con su hija.

El desesperado pedido de ayuda del padre de Jesica Cirio

“No le encuentro explicación a la enemistad tan prolongada con mi hija”, comentó en entrevistas a diversos medios de comunicación. Además, consideraba necesario para su bienestar el hecho de estar cerca de su nieta Chloé.

“Tengo muchas ganas de verla y sinceramente pedir como corresponde un régimen de alguna visita. A veces lo pienso y digo pero, ¿si ellos no me quieren ni ver, los voy a obligar a algo por ley?. Cuando ella crezca, yo supongo que va a preguntar ¿qué pasó con mi abuelo? Y no sé qué le van a decir”, comentó en su momento haciendo referencia a la relación inexistente que tenía con la pequeña hija de la modelo.

