Jésica Cirio expuso su bronceado con un look de tonos nude que la hizo brillar

Jésica Cirio, reconocida por su atractivo y encanto, ha maravillado a todos con sus asombrosas posturas en las costas de Ibiza. La rubia eligió ese atractivo destino para disfrutar de sus merecidas vacaciones tras el éxito de “La peña de Morfi” y compartió todo en las redes.

Jésica Cirio expuso su hermoso bronceado.

La modelo compartió un resumen de su semana de escapada y tranquilidad en el paraíso, cautivando a sus seguidores con cada fotografía que publicó en su perfil de Instagram. Sin dudas, así logró destacarse como una gran creadora de contenido además de todos los demás papeles que tiene en su ambiente laboral.

Previamente, Jésica compartió diversas fotografías, algunas capturadas desde la playa o dentro del agua, pero lo que más resaltó fueron sus apasionadas poses que resaltaron su asombroso físico de manera extraordinaria.

En esta última ocasión, las stories fueron las elegidas para que Cirio compartiera las últimas imágenes que le captaron con el lente de la cámara. Ahí dejó ver todo su talento de modelo y sobre las pasarelas del mundo ya que usó las mejores poses para exhibir el conjunto color nude al que le sumó un detalle de cadenas y brillos que la hizo deslumbrar a todos aquellos que la vieron.

Antes de los Martín Fierro, Jésica Cirio jugó con la censura de Instagram y casi muestra todo

Sin lugar a dudas, el hecho de ser vista por toda la Argentina en los Premios Martin Fierro hace que todos se cuiden la imagen durante el fin de semana de los Premios. Esta vez, la conductora de la “Peña de Morfi” lo hizo de una forma muy fogosa con la que logró llevarse miles de likes para su casilla de mensajes directos.

La previa de Jésica Cirio para los Martín Fierro.

Para alegría de sus miles de seguidores, Cirio se mostró ante el espejo únicamente vestida con una tanga de hilo dental en color nude.

Como si esto fuese poco, para la parte de arriba no llevaba nada entonces tuvo que taparse con sus brazos para que no se le escapara una lola. Así, la conductora jugó con la censura de Instagram que no pudo bajarle el posteo. Lo que sí es seguro es que dejó muy felices a sus followers.

