El número con el que Martín Ku ganó la casa en Gran Hermano: el increíble significado en la Quiniela

Martín Ku vivió una noche de película en Gran Hermano tras ganar la casa de tres ambientes de una de las empresas que auspicia el programa. El joven, a quien todos conocen como “El Chino”, agarró el número de llave correcto, la que abría de la puerta de la casa con la que todos los participantes soñaban.

Luego de una intensa competencia, en la que estuvieron más de ocho horas atados, sin poder sentarse y sin posibilidades de ir al baño, nueve jugadores llegaron a la gran final. Allí se encontraron con un panel con 200 llaves, pero solo una era la que abría la puerta de la casa de sus sueños.

En la primera jornada del día miércoles, ninguno acertó a la llave con el número ganador. Finalmente, el jueves por la noche fue Martín Ku quien con el número 83 ganó la casa y se la dedicó a su novia, Marisol, quien luego lo sorprendió con su ingreso en el congelados, coronando una gran noche para el participante.

El número de llave que eligió no fue al azar, ya que confesó que había pensado en tres números antes de irse a dormir la noche anterior. Además, Furia lo soñó como ganador y, el día que le tiró las cartas, vio que se venía una gran oportunidad para él a quien definió como “mago”.

Martín Ku ganó la casa en Gran Hermano. Captura de pantalla.

El Chino ganó la casa de Gran Hermano con el número 83

El 83 en la Quiniela significa “mal tiempo”, que no fue el caso de Martín. “Me salió en la cabeza, posta no hay por qué”, le dijo a Santiago del Moro cuando le preguntó la razón por la que elegía esa llave para probar suerte.

“Lo pensé ayer a la noche cuando estaba pensando en el 47, que era Gran Hermano, 4 y 7 letras. Y antes de dormirme dije ‘voy a pensar en dos números más y no me voy a enroscar más’ y ahí dije 83 y 91. Y salió 83, no lo puedo creer″, reveló el jugador.

Además de la casa, el Chino ganó el liderazgo que tanto deseó, pese a que es de los jugadores de esta temporada que ocupó mayor número de veces ese lugar de privilegio en la casa.

Martín supo vencer duras pruebas que le permitieron asegurarse una semana más en la competencia, salvar a un compañero y meter a otro en placa. Y esta semana volvió a ocurrir y se sumó el gran premio de la casa.