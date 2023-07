El notero de LAM le pidió disculpas a Mariel Di Lenarda luego de que el Chino Darín y otros famosos lo liquidaron

Santiago Sposato generó revuelo en redes luego de que atacó a la periodista Mariel Di Lenarda por haber ganador el Martín Fierro a “mejor panelista”. El notero de LAM consideraba que su compañera, Yanina Latorre, era quien merecía ganar y tuvo comentarios desafortunados para con la ganadora, por lo que tuvo que salir a pedir disculpas.

“Por más que nos parezcas una periodista excelente, sí nos parece injusto que lo hayas ganado vos con lo que representa Yanina en el panelismo”, le dijo el notero a la ganadora y automáticamente a ella le cambió la cara.

“La verdad es que me dejás medio sin palabras porque vengo festejando desde hace unos minutos, la iba a buscar a Yanina, lo compartí con Sol, ¿te parece injusto de verdad?”, le preguntó Di Lenarda.

Yanina Latorre contra Mariel Di Lenarda.

“Me parece que vos sos una excelente periodista y que tal vez lo merecés como labor periodística, me parece que como panelista Yanina hoy en la televisión está por lejos primera. Pero es una opinión personal”, agregó el periodista.

La nota que Sposato le hizo a Di Lenarda para LAM, minutos después de haber ganado, y con el premio en mano, molestó a varias figuras del medio, entre ellos el Chino Darín y la periodista Sandra Borghi. El actor no se contuvo a comentar un video que circulaba en Twitter con el tenso momento que vivió la periodista con su colega. “Qué pedazo de pelotudo repelente”, fue el comentario que no pasó inadvertido.

El notero de LAM le pidió disculpas a Mariel Di Lenarda.

Santiago Sposato le ofreció sus disculpas a Mariel Di Lenarda

Tras el tenso ida y vuelta en la alfombra roja de los Martín Fierro, Sant iago Sposato le ofreció sus disculpas a Mariel Di Lenarda. Primero fue en el programa de la panelista y luego replicó sus palabras en LAM, cuando Ángel de Brito lo citó al piso para tocar el tema.

En la mañana de este martes, Sposato se comunicó con la producción de “Nosotros a la mañana” y allí habló públicamente con Mariel, quien le hizo saber que no la pasó bien con el comentario que le hizo durante la nota. Fue entonces que el periodista le ofreció sus disculpas.

“Viendo cómo se lo tomó ella, sí. Tal vez si se lo decía a Dady Brieva, él me hubiera pegado tres sopapos y hubiera terminado entre risas. Viendo lo que pasó, estoy arrepentido de lo que pasó, no puedo disfrutar generarle un momento así a una colega, de la que no soy amigo, pero admiro y siento aprecio”, cerró.

