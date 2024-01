El Kun Agüero se retractó luego de pedir que saquen a Sabrina de Gran Hermano

Sergio “El Kun” Agüero se metió en medio de la polémica luego de iniciar una campaña para que expulsen a Sabrina Cortez de la última placa de eliminación de Gran Hermano. Todo surgió debido a que Agüero es amigo de Brian, el novio de Sabrina, y ella le habría sido infiel dentro de la casa con Alan Simone.

Durante una transmisión en vivo en su canal de Twitch, el máximo ídolo del Manchester City volvió a referirse a sus palabras y pidió disculpas por haberse metido en el conflicto: “Uno quiere a sus amigos y siempre quiere lo mejor. Yo me imaginé, o pensé, que por ahí estaba mal Brian. Me metí en donde no tenía que meterme. Asumo la responsabilidad y le pido disculpas a Brian porque por ahí tenía que haberle preguntado a él de esto”.

El novio de Sabrina de Gran Hermano reflexionó sobre lo que le ocurre a su novia dentro del reality.

Agüero explicó que habló con Brian para disculparse y aseguró que este conflicto no afectó su amistad con él. “Pido disculpas a Brian. Discúlpame, pa, está todo bien y que sea lo mejor para los dos. Ya está. A seguir para adelante. Quería decir eso antes que nada y disculparme por esa situación, que no sé si hice sentir incómoda a mucha gente”, añadió.

EL KUN LE HABÍA PEDIDO A SUS SEGUIDORES QUE SAQUEN A SABRINA DE GRAN HERMANO

Luego de que el reallity mostrara a Sabrina y Alan dando el consentimiento a la cámara, el Kun Agüero defendió a Brian, quien es hijo de sus padrinos y, a la vez, el hermano de él es padrino de Benjamín, su hijo.

Sabrina y Alan tuvieron que dar el consentimiento.

“Banquemos a un gran amigo, que lo conozco desde los cinco años, Brian Fernández”, comenzó diciendo en su streaming.

“Ya sabemos lo que está pasando en la casa (de Gran Hermano). Yo me entero porque tengo a mi mejor amigo, así que banquemos a Brian Fernández”, expresó para luego comenzar una campana en contra de Sabrina para que abandone la casa, ya que estaba nominada.

“Tengo una enemiga, así que ya saben, arafue. Como dijo Milei… Sabrina, ¡afuera!”, insistió el Kun y cerró: “Banquemos a Brian, viejo. Es mi amigo. El que dice algo de Brian se enfrenta a mí”.