El insólito pedido que Santi Maratea le hizo a una aerolínea por Instagram que generó repudio en redes

Santi Maratea siempre da qué hablar y en redes parece no haber término medio con él, lo bancan o no lo bancan. El influencer, conocido por todas las generaciones por sus campañas para recaudar dinero para diferentes fines, hizo un insólito pedido a través de su Instagram, que muchos no le perdonaron.

El joven sacó un pasaje en avión para viajar a Tucumán para encontrarse con quien sería la próxima persona a la que ayudará con sus colectas. Pero no logró llegar al aeropuerto a tiempo y, en un intento desesperado por no perder el vuelo, fue el blanco de duras críticas.

Santi Maratea generó repudio en redes. Captura de pantalla.

En sus historias de Instagram, Maratea subió una foto del pasaje que compró para viajar por Jetsmart y arrobó la cuenta de Instagram de la aerólinea suplicando que lo esperen porque estaba retrasado y no quería perder el vuelo.

“@jetsmart_argentina estoy llegando tarde por favor necesito que me esperen un toque, no puedo perder este vuelo. Ya tengo el check in hecho y no despacho equipaje”, escribió sobre la captura de pantalla de su pasaje que daba cuenta de su viaje de Aeroparque a Tucumán.

Pero Santiago no llegó al vuelo que salió el martes 1 de agosto a las 10.40 y se despachó contra la empresa por no esperarlo. “Finalmente perdí el vuelo a Tucumán por los forros de @jetsmart_argentina si habría gente mas solidaria como yo este país no estaría cómo está”, lanzó furioso y los comentarios en las redes no tardaron en llegar.

Santi Maratea generó repudio en redes. Captura de pantalla.

Liquidaron a Santiago Maratea en redes tras enojarse con la aerolínea por no esperarlo

Si bien Santiago Maratea borró las historias de su pasaje y en la que apuntó contra la empresa, las capturas de pantalla comenzaron a circular en Twitter con críticas hacia el influencer. Pese a que después subió un video en el que expresó que no tenían por qué esperarlo, no fue suficiente para frenar la ola de mensajes en su contra.

“Llegué como veinte minutos tarde y un vuelo comercial no puede demorarse veinte minutos por un pasajero”, expresó en un de los videos en el que contó su enojo por no haber llegado a subirse al avión.

“¿Él es solidario? ¿Haciendo caridad con plata ajena?”, “Pero a quién se comió este? Mirá si lo van a esperar en un vuelo?”, “Sabrá este pibe que si demora un avión lo probable es que le demore el vuelo a mínimo 3000 personas, sin contar a los de su vuelo?”, “Cómo le falla mamita”, fueron algunos de los cientos de mensajes en los que apuntaron contra el influencer por su polémico posteo.

Santi Maratea generó repudio en redes. Captura de pantalla.

Santi Maratea generó repudio en redes. Captura de pantalla.

Santi Maratea generó repudio en redes. Captura de pantalla.

Santi Maratea generó repudio en redes. Captura de pantalla.

Santi Maratea generó repudio en redes. Captura de pantalla.

Santi Maratea generó repudio en redes. Captura de pantalla.

Seguí leyendo