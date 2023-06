Santi Maratea confesó qué drogas ha probado y cuáles no: “Yo no la carateo”

En una reciente serie de historias en su cuenta de Instagram, Santi Maratea, reconocido influencer y activista argentino, abordó varios rumores que circulan en las redes sociales, incluyendo aquellos relacionados con su vida personal y el consumo de drogas.

Durante su promoción de la colecta para sanear las deudas del Club Independiente de Avellaneda, Maratea aprovechó la ocasión para aclarar su postura sobre el tema.

“¡Cambio de tema random, pero que me gustaría que lo hablemos!”, comenzó Maratea. “Hay un rumor en Twitter muy bueno que dice que me hice los dientes por tanto tomar falopa”, dijo.

Con tono humorístico, Maratea expresó su incredulidad ante esa afirmación y aclaró que sus dientes no son producto del consumo de drogas, sino resultado de un accidente que tuvo en Los Ángeles mientras patinaba.

Maratea continuó desmintiendo los rumores: “Y lo otro que se sabe de mí es que nunca tomé falopa, amigos. Sé que hay mucha gente dura que quiere creer lo contrario, pero bueno, esas son sus issues (asuntos), no los míos. Yo tengo otros igual de importantes, cada uno con lo suyo”, aseguró.

Además, Maratea hizo énfasis en su postura respecto al consumo de drogas, particularmente la marihuana. “Sigo sin probar ninguna droga que no sea la marihuana”, afirmó.

Santi Maratea contó cuáles son las dos drogas que consume

Explicó que aunque en el pasado solía fumar marihuana y no lo ocultaba, eso no implicaba que consumiera otras sustancias. “Yo cuento todo, no la careteo”, enfatizó.

Maratea quiso dejar claro que, a pesar de los rumores y las interpretaciones erróneas, sigue sin haber probado ninguna otra droga.

Santi Maratea lleva juntados casi 900 millones para Independiente

“Siguen pasando los años y yo sigo sin probar ninguna otra droga. A la gente que le interesa eso y me sigue hace mucho tiempo, quiero que sepan que sigo virgen de casi todas las drogas, excepto esta mierda -en referencia al alcohol- y la marihuana”, concluyó.

Con estas declaraciones, Santi Maratea buscó aclarar los rumores que circulan en las redes sociales y reafirmar su postura en relación con el consumo de drogas.

Seguí leyendo...