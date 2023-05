La Inspección General de la Justicia declaró irregular el fideicomiso de Santi Maratea para Independiente

La Inspección General de la Justicia (IGJ) declaró como “ineficaz e irregular” el fideicomiso de Santi Maratea, el influencer que impulsa una colecta para saldar las deudas del club Independiente, y solicitaron que el Departamento de Asuntos Judiciales del organismo nombre a un interventor judicial “de forma urgente”.

La IGJ volvió a señalar irregularidades en el fideicomiso, después de semanas de dudas y rumores sobre la conformación del contrato: el organismo apunta nuevamente a la inscripción del fideicomiso en el Registro Público del Colegio de Escribanos de la Provincia de Neuquén, dado que Independiente tiene sede en la provincia de Buenos Aires y Maratea domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.

La resolución advierte, además, la “exorbitante” suma recibida en punto a “gastos y honorarios” por los integrantes del fideicomiso y “en pretenso beneficio” de Maratea. Además, criticaron el hecho de que Mercado Pago, el medio utilizado para la recaudación, sea solo un “proveedor de pago” pero no una entidad financiera.

Hasta el momento, la colecta que lleva recaudados $800.088.048,20, según la última actualización que brindó Maratea en su cuenta oficial de Instagram.

Santiago Maratea.

El incómodo momento que vivió Maratea en una radio

Santi Maratea vivió un incómodo momento hace unos meses mientras daba una entrevista para Urbana Play en el programa de Andy kusnetzoff. El clip se viralizó nuevamente en las últimas horas a raíz de la compleja situación que atraviesa por la colecta.

En un momento del programa, llamó al aire Sofi, una ex compañera de colegio de Maratea. Para sorpresa de todos, la joven dijo abiertamente que el influencer se robaba los útiles y el dinero de otros alumnos. Semejante acusación descolocó a Maratea.

“Yo nunca lo traté mal. El se hacía el chistoso, me sacaba un brownie, a otro le sacaba una lapicera. Cuando empezó con que faltaba plata ya ahí a todos nos dio por las pelotas. Éramos un grupo de 25 personas que nunca había pasado nada. Un día marcamos un billete, lo dejamos adentro de una bolsa, volvimos del recreo y no estaba. Estaba adentro de la billetera de él”, dijo Sofi.

Luego, agregó: “Entonces la prueba estaba, la persona estaba y si, ahí si, fuimos (con las autoridades del colegio). Les dijimos, ´encontramos al chabón con el billete marcado adentro de la billetera´ y él decía ´ah no, era un chiste´. O sea todo bien, si vos decías que tenía problemas era un colegio que te ayudaba. Él tuvo un problema anterior a todo esto y el colegio estuvo atrás. Hasta los profesores se involucraron”.

De todas maneras, la situación no pasó a mayores y Maratea dijo: “Yo te pido perdón Sofi, no soy la persona de ese momento la que te pide perdón entonces, por ahí, es un perdón que carece un poco de emoción, pero me hago responsable. Lamentablemente, si vuelvo atrás, yo no se si tendría otra manera de resolver. Vos estabas en el medio de una situación personal como todos y cada uno con su historia”.

La entrevista completa se puede ver en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=E6gV6fy8Mxg

