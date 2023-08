El escandaloso embarazo de Daniela Celis: separación, polémica, juicio y la hermana de Thiago enterándose en vivo

Después de muchas especulaciones, Daniela Celis salió a callar los rumores y confirmó, en el streaming de Telefe, que está embarazada de gemelos. La noticia viene cargada de polémica y amenazas de juicio por parte de la ex participante de Gran Hermana a quienes filtraron la noticia. La perlita de la noche fue cuando, desde LAM, llamaron a Camila, la hermano de Thiago Medina, y no sabía nada de la ¿feliz? noticia.

Desde hace varias semanas el rumor del embarazo de Daniela venía sonando no solo entre los periodistas, sino que también en las redes sociales. La ex participante de Gran Hermano estaba casi ausente de “Fuera de Joda”, el streaming en el que participa junto a Julieta Poggio, Nacho y LaTora, y ya no se la veía tan suelta de ropa.

La primera que dio la noticia fue Pilar Smith, y esto desató la furia de “Pestañela”. Se dijo que la morocha le iniciaría juicio a la periodista, pero ambas se mostraron juntas en el streaming, negando todas esas versiones. Pero la futura madre sí arremetería contra la clínica porque considera que desde allí se filtró la noticia.

Resulta que Daniela está embaraza de tan sólo un mes y medio, y por lo general la noticia se da cuando ya pasaron los primeros tres meses. Ella tuvo que salir a contarlo dado que la información ya circulaba. En las redes, muchos condenaban a quienes dieron la noticia e intentaban ponerse en el lugar de “Pestañela”, quien, según los internautas, tal vez no tenía ganas de continuar con el embarazo.

Una vez que se conoció la confirmación de esta noticia, el movilero de LAM salió a buscar a la morocha. Apostado en la puerta de Telefe, esperó a que Daniela saliera, pero su trabajo se vio entorpecido porque desde la producción sacaron a Daniela en un auto y no la dejaron hablar con la prensa.

Ximena Capristo, que está como angelita invitada en LAM, explicó que el contrato que tienen los ex hermanitos con Telefe los ata a la decisión de la productora y que seguramente no la dejan hablar con otros medios para que la noticia se siga desarrollando en los medios y programas del canal de las pelotas.

La reacción de Camila, la hermana de Thiago Medina, cuando se enteró de la noticia

El embarazo de Daniela ya es una cuestión de Estado y ha generado mucho revuelo. Pero, tal vez, la reacción más llamativa fue la de Camila, la hermana de Thiago Medina, quien se enteró al aire en LAM.

Fue Ángel quien le dio la noticia. La futura tía de los gemelos se quebró de la emoción, pero dio, a su vez, algunas claves de que estaría todo mal con su hermano. Lógicamente, Ángel de Brito quiso saber si había hablado con Thiago, pero la respuesta de la mujer fue contundente. Su hermano casi no aparece por la casa familiar. “Él está con Daniela”, aseguró Camila. ¿Esto es así?

La ausencia de Thiago tras conocerse el embarazo de “Pestañela”

¿Daniela y Thiago están separados? Esa es ahora la gran pregunta. Según lo que contó Ángel De Brito sobre la conversación que tuvo con la ex GH, estarían separados. “No voy a hablar de Thiago” le habría respondido Daniela por whatsapp.

Lo cierto es que todos los involucrados están subiendo videos y mensajes a las redes sociales, pero él sólo se limita a anunciar su streaming y a promocionar un casino.

Mientras todos hablan del embarazo de Daniela, Thiago promociona su streaming

