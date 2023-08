Tomás Holder “cartonea” fama en la previa del Bailando, eligió a Yanina Latorre para pelear y la rubia lo liquidó

El “Bailando 2023″ está cada vez más cerca y las figuras ya empiezan a delinear las estrategias para hacerse más visibles entre los 28 convocados al reality comandado por Marcelo Tinelli. Tomás Holder quiso hacerse el moderado y de una manera “educada” le declaró la guerra a Yanina Latorre.

Todo empezó, este round en realidad, cuando en DDM, programa de Mariana Fabbiani, le preguntaron por los otros famosos del Bailando. Cuando llegó el turno de Lola Latorre, el ex Gran Hermano trató de no opinar, pero, lógicamente, esto atrajo la atención de la conductora y sus panelistas, quienes quisieron saber más sobre su opinión y ahí la embarró, se metió con la familia de Lola.

Holder dijo que él también formaba su opinión sobre las personas por su familia y ese fue el detonante de la bomba. Cuando le mostraron el clip a Yanina Latorre, la rubia explotó contra el mediático y lo liquidó.

Según Latorre, Holder está enojado “porque alguna vez opiné que sos un pelotudo y hoy lo reconfirmaste. ¿De qué familia hablas? Nosotros nos mandamos fotos de chota dura. Lo único que le falta. Es lo mismo que yo piense que la madre es una reventada porque te pibe hace pavadas”.

Filosa como siempre, Yanina Latorre no se guardó nada y así le contestó a Holder, quien había intentado tener un acercamiento con la panelista de LAM a través de Ángel de Brito. El conductor leyó el larguísimo mensaje que el ex Gran Hermano le mandó para justificar su decisión de no ir al programa, y para desnudar sus sentimientos sobre la angustia que le provocaban las críticas de la panelista.

Yanina fue respondiendo una a una las frases de Holder y lo fue liquidando poco a poco. Además, la panelista confesó que el mediático le mandó, en su época de influencer, mensajes a Lola Latorre.

El nuevo Holder

El ex Gran Hermano se viene preparando para esta nueva etapa en los medios, y para no cometer los mismos errores que lo dejaron afuera de la casa en la primera semana se armó un equipo de psicólogos y un coach para estar contenido y saber cómo manejarse en un medio que sigue siendo raro para él.

Su paso por la casa no fue el esperado. Creyó con su séquito de seguidores en las redes le iba a ir bien y fue el primero en salir. Después vino el Holder fuera de la casa y no le fue tan bien. No cayó en gracia, los medios no lo convocaban como él esperaba y se refugió en la noche.

Excesos y noche lo llevaron a las adicciones y fue él mismo quien pidió ayuda. Hoy se presenta como un Holder más moderado. ¿Lo podrá mantener?

Seguí Leyendo