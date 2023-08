El impactante video de Daniela Celis en el que mostró la ecografía de sus gemelos

Daniela Celis confirmó este jueves que está embarazada y que va a ser mamá de gemelos junto a Thiago Medina, a quien conoció en Gran Hermano y con el que conformó una de las parejas con más fandom de todos. Los exparticipantes del reality continuaron con su relación una vez afuera de la casa y ahora van a ser padres juntos.

Fue a través de un stream donde Daniela Celis confirmó su embarazo y anunció que espera gemelos junto a Thiago Medina. “Se me cumplieron varios sueños”, aseguró la joven visiblemente emocionada.

Lo cierto es que esta ex Gran Hermano se mostró sumamente feliz y decidió compartir imágenes de algunos momentos muy íntimos como una foto del test de embarazo y una grabación de la primera ecografía de los bebés.

La historia de Daniela Celis

El material fue compartido tanto por TikTok como en sus historias de Instagram, ya que la influencer puso de fondo la canción “La Bilirrubina” de Juan Luis Guerra. “”Oye, me dio una fiebre el otro día porr causa de tu amor, cristiana. Que fui a parar a enfermería, sin yo tener seguro de cama y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía, y me diagnosticaron mal de amores al ver mi corazón como latía”, fue la original forma que tuvo esta conductora del programa de stream “Fuera de joda”, sobre este extracto del tema con el que subtituló la publicación.

La reacción de Julieta Poggio al enterarse del embarazo de Daniela

Julieta Poggio no estuvo presente en la emsión del stream “Fuera de Joda”, aunque eso no impidió que la joven se expresara públicamente sobre esta noticia.

Fue en su cuenta de Instagram, donde posee más de 2.5 millones de seguidores, en donde le dedicó una tierna historia a su querida amiga.

La dedicatoria de Julieta Poggio a su amiga Daniela Celis

“Así de juntitas hoy y siempre mi Dani. Te amo más que nunca @danielacelis01. Sos de las personas más fuertes y con el corazón más puro que conozco, te deseo lo mejor del mundo, lo mereces”, fue la tierna dedicatoria de la blonda a Daniela.

Seguí Leyendo