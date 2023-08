El doloroso momento que atraviesa Vanesa Villagrán, la hija de “Kiko”, quien fue diagnosticada de cáncer

En el mes de julio, la hija menor del actor, Carlos Villagrán, conocido en el mundo artístico como “Kiko” anunció a través de sus redes sociales oficiales que fue diagnosticada con cáncer. Recientemente, Vanesa Villagrán, se volvió a pronunciar para hacer un pedido especial para quienes la siguen.

La modelo es muy activa en sus redes sociales. En su cuenta oficial de Instagram, la cuál cuenta actualmente con más de 86 mil seguidores, Villagrán compartió un video para realizar un anuncio importante sobre su salud.

Vanesa y Carlos Villagrán

“El 6 de junio me diagnosticaron cáncer, no lo podía creer, 2 cirugías y aún no lo creía, para mi y mi familia fue muy sorpresivo... vi como 6 oncólogos, no salía del hospital, de informarme, de estudios de todo tipo, de consejos, de videos, no sabía dónde refugiarme, me sentí tan perdida… una vez más tenía que enfrentarme ahora a esta prueba de Dios y aceptarla”, explicó la influencer.

Recientemente, nuevamente es tendencia en las plataformas digitales al contar a través de videos, el difícil momento que está atravesando actualmente con la enfermedad. Según ella misma confesó, se siente mal por estar perdiendo pelo, debido a las reiteradas sesiones de quimio que se está realizando para luchar contra el cáncer.

“Se me está cayendo el cabello ya exageradamente, ya estoy a punto de perder mi cabello, ha sido muy impactante, la verdad que cuando se me empezó a caer sí lloré porque es impactante, para una mujer es muy impresionante”, relató Vanesa.

Posteriormente, la modelo realizó un pedido especial a todas aquellas personas que la siguen diariamente. Villagrán pidió a la gente ser empáticos con las personas que luchan contra esta enfermedad. Esto debido a los reiterados comentarios negativos que recibe día a día por parte de personas malintencionadas.

Además, agregó: “Sean más amables con sus familiar, amiga, esposa… y si no tienen nada que aportar es mejor quedarse callado. Yo a pesar de algunos comentarios súper fuera de lugar sigo levantándome para el siguiente round”. De esta forma, llamó a la solidaridad y comprensión por el mal momento que está atravesando.

Seguí leyendo