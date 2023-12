Dura advertencia y sanción de Gran Hermano para Martín Ku por volver a incumplir las reglas del juego

Como cada jueves en Gran Hermano, el líder de la semana debía comunicar durante el vivo el nombre de la persona a quien salvaría de la placa y a quien subiría como nuevo nominado. Sin embargo, Martín Ku fue duramente sancionado por el supremo y una vez más perdió su beneficio.

El reality de Telefe está más encendido que nunca y la casa dividida en dos grandes bandos, uno liderado por Furia y el otro en el que están la mayoría de los jugadores. Esto quedó en evidencia en nuevos clips en los que se vieron momentos de tensión en lo que quedó claro que la convivencia está cada vez más difícil.

Nueva placa de nominados en Gran Hermano.

Esta semana hay una placa multitudinaria y atípica por sanciones del dueño del juego. Furia y Williams quedaron nominados por la tensa pelea que mantuvieron durante la prueba del líder.

Por otra parte, cuatro jugadores quedaron en placa por el voto de sus compañeros. Y uno más por decisión del Chino, el líder de la semana, quien no pudo salvar a nadie por su sanción.

Dura comunicado de Gran Hermano para el Chino

Tras evaluar y mostrar los clips en los que Martín habló con diferentes compañeros sobre a quién podría salvar de la placa, el supremo decidió volver a sancionarlo, pero esta vez fue más severo que la vez anterior.

“El líder debe mantener en estricto secreto su decisión de salvar a un integrante de la placa, no puede expresar o insinuar a quien puede pedir consejo a sus compañeros o solicitar la opinión de los demás con el fin de facilitar su decisión”, dijo el dueño de la casa.

“Sin embargo Martín, una vez más, te informo que no has respetado estas normas elementales te confieren a tu liderazgo. Te he visto hablar sobre el tema con más de un compañero especulando, pero esta decisión no debe ser consultar con nadie es una potestad propia que debe mantenerse en secreto”, agregó Gran Hermano.

Ante este nuevo incumplimiento, el supremo decidió anular el beneficio de la salvación. Sin embargo, le dejó solo la posibilidad de subir a otra persona a la placa de nominados.

Además, le quitaron el premio que semana a semana le otorgan al líder. Y por haber incumplido por segunda vez las reglas, le comunicó que no formará parte de la próxima prueba de líder.

Martín Ku recibió una terrible nueva sanción en Gran Hermano. Captura de pantalla.

“Ya le están buscando el pelo al huevo”, dijo visiblemente molesto cuando Santiago del Moro le preguntó sobre cómo se sentía con la decisión del dueño de la casa. Luego, el conductor le pidió que vaya mencionando uno por uno a quien le daría la oportunidad de seguir una semana más en el juego.

Y, finalmente Martín comunicó su decisión de subir a la placa a Catalina, quien está nominada junto a Furia, Williams, Carla (Chula), Florencia, Licha y Sabrina. Por lo que el próximo domingo uno de los siete nominados deberá abandonar el juego por el voto del público.