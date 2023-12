Las impactantes fotos de Catalina de Gran Hermano antes de los cambios estéticos que le dieron un nuevo cuerpo

Catalina Gorostidi es una de las jugadoras más picantes de la nueva edición de Gran Hermano. La médica pediatra de 31 años decidió aliarse a Furia y es parte del grupo del que hoy está en contra toda la casa.

La joven ya estuvo dos veces nominada por el voto de sus compañeros y si bien esta semana se salvó de ir a placa, teme que Martín Ku la elija ella para acompañar al resto de los nominados de esta semana, ya que la mayoría forman parte de su grupo más cercano.

Catalina de Gran Hermano antes de los cambios estéticos. Gentileza Instagram.

Pero la profesional de la salud no solo llama la atención en el reality de Telefe, donde las cámaras la graban las 24 horas del día. También lo hace en redes, incluso en Instagram ya sumó más de 33 mil seguidores y en la descripción de su cuenta se define como 30 % porteña, 20 % cordobesa y 50 % santafesina.

En sus redes tiene fotos con amigas. en el trabajo, con su familia pero las que abundan son en las que “bebotea” frente a la cámara. Catalina es fanática de sacarse fotos por lo que en sus redes no solo tiene actuales, sino también de años atrás, previo a sus pasos por el quirófano.

Ella misma contó en la casa que se operó dos veces las lolas, la primera vez tuvo un “accidente” en el que se despertó y tenía las prótesis por las axilas. Es por eso que debió volver a operarse, apenas un tiempo antes de ingresar al programa.

Sin embargo, este no es el único retoque que Catalina se hizo en su cuerpo, ya que también se hizo algunas operaciones en la cara, por lo que luce muy diferente a como era en 2016, según las fotos de sus redes.

Así entró la joven a la casa.

Catalina, la participante de Gran Hermano que “no caretea”

Reconoció abiertamente su pasado como botinera y compartió su rol como médica pediatra. En las últimas horas se filtraron imágenes de su época profesional que la muestran en un aspecto completamente diferente al presentado en pantalla.

Su participación en el programa generó interés en su vida previa, desatando la difusión de fotografías de su etapa como pediatra, evidenciando una imagen distinta y contrastante con su perfil en el show.

En redes sociales, Catalina Gorostidi había compartido sus experiencias laborales en hospitales como el Materno Infantil San Roque y el Dr. Orlando Alassia.

Catalina Gorostidi se presentó en Gran Hermano 2024 como una exbotinera y amante de las fotos hot.

Usuarios de Twitter, sin embargo, señalaron que habría abandonado su empleo en el último centro de salud alegando un viaje a Italia, coincidiendo con su ingreso al programa.

Además, previo a su incursión en Gran Hermano, se difundieron imágenes sugerentes, tal como había mencionado en su presentación, donde se le ve posando en bikinis coloridas, mostrando una faceta diferente de su personalidad.

“Me encanta subir fotos hot, fui muy botinera. Básicamente fue como salir con el plantel de Talleres y Belgrano al mismo tiempo”, expresó en el reality.

No obstante, más allá de su labor médica, confesó que participar en Gran Hermano es su sueño y, aludiendo a su infancia nómada debido al trabajo futbolístico de su padre, Adrián Gorostidi, exjugador de Colón de Santa Fe, reveló: “Nunca paso desapercibida, siempre llamo la atención. Vida nueva, escuela nueva, líder nueva”.

Asimismo, hizo referencia a su pasado amoroso, mencionando que salió con un Campeón del Mundo. En cuanto a su personalidad, se describió como alguien justo y directo: “Soy muy justiciera, no careteo absolutamente nada, lo que me molesta, se los digo. Yo te voy a ir a la yugular y no me importa nada”.

