Detuvieron al influencer Uki Deane en el recital de Taylor Swift: es el que juntó a los SpiderMan en el Obelisco

En una noche llena de emociones para los fanáticos de Taylor Swift en su primera presentación en el Estadio River Plate, la jornada se vio empañada por la detención de tres jóvenes, entre ellos el conocido “influencer gaucho” Uki Deane, por intentar ingresar al recital con credenciales de prensa falsas.

El operativo a cargo de la Dirección de Eventos Masivos de la Policía de la Ciudad tuvo como objetivo garantizar la seguridad y la tranquilidad en el ingreso al Monumental.

El influencer Uki Deane

Las autoridades detuvieron a los jóvenes que intentaron ingresar con credenciales de medios periodísticos, siendo esta la segunda vez que Uki Deane recurre a esta estrategia.

El año pasado, también fue interceptado por la policía al intentar ingresar sin entrada a un show en el Hipódromo de Palermo.

La credencial que presentó Uki Deane

La revisión de los tickets fue exhaustiva, ya que no fueron los únicos que intentaron este modus operandi. Ante el caos generado entre los fanáticos de Taylor Swift, la Fiscalía número 35 de Eventos Masivos, a cargo de Celsa Ramírez, intervino para gestionar la situación.

“Es la segunda vez que me detienen por esto. No sé por qué no aprendo”, comentó Uki Deane, conocido por su presencia en redes sociales y sus eventos masivos, como la reciente juntada de Spider-Mans en el Obelisco para superar un récord mundial.

Uki Deane (Foto: Instagram)

El influencer Uki Deane

La credencial de prensa falsa utilizada por Deane para intentar ingresar al show fue compartida en redes sociales, generando comentarios y reacciones entre sus seguidores y detractores.

La Fiscalía está evaluando las posibles sanciones que podrían enfrentar los involucrados en este intento de fraude.

Uki Deane, el influencer que reunió a los miles de Spider Mans en el Obelisco

En relación con el pasado de Uki Deane, se destaca su popularidad en las redes sociales, donde se hace llamar “cheto querible” y promociona su emprendimiento.

Además, el influencer ha organizado eventos con fines solidarios, como la masiva reunión de Spider-Mans en el Obelisco, donde más de 2,000 personas se sumaron al evento con disfraces del famoso personaje de Marvel.

Uki Deane es un reconocido creador de contenido de 33 años que nació en Argentina, pero vivió en Estados Unidos desde niño. Foto: X.

Uki Deane tuvo como objetivo reunir 1000 Spider-Man en el Obelisco.

Según Deane, la iniciativa de la juntada de Spider-Mans tenía un propósito solidario, ya que los asistentes debían llevar un alimento no perecedero para ser donado a comedores comunitarios.

Este evento se suma a otros proyectos solidarios del influencer, como PlantArg, un proyecto destinado a plantar y proteger árboles nativos en Argentina para combatir el cambio climático.

