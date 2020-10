El influencer Uki Deane negó ser gordofóbico luego de que su video pidiendo modelos sea volviera viral

En estos días el influencer Uki Deane se transformó en tendencia en Twitter luego de que él mismo realizara algunos comentarios sobre el peso de los hombres mientras buscaba modelos para una producción de fotos de trajes de baño.

En el tuit que generó la polémica Uki comenzó diciendo: “busco hombres con sex appeal” para que sean modelos de una marca de trajes de baño, pero lo que generó la indignación de los usuarios de la red del pajarito fue una aclaración del joven: “Necesito hombres con sex appeal, ¿entendés? Yo sé que muchos de ustedes se consideran modelos. Yo me considero modelo, pero sé que no soy un modelo y vos tampoco”, arrancó Uki.

Luego continuó: “No quiero niños, quiero hombres. A los que me putean diciendo ‘Uki, siglo XXI hay que ser más inclusivo’, ¿quieren que les diga algo? Pongo un gordo y no me vende la marca, pongo un pibe sexy y me vende. Entonces entre el gordo y el pibe sexy prefiero poner el pibe sexy porque vendo”.

Consciente de que las críticas estaban llegando a su cuenta de las redes sociales, Deane continuó con su parlamento: “Cancélenme. Si no quieren ver lo real no la vean. Vayan a pedirle a Victoria’s Secret que no ponga chicas lindas, se les van a reír en la cara”, exclamó.

“Entiendo que hay muchas marcas que tratan de ser inclusivas, y es buenísimo lo que hacen. Pero yo les digo por prueba y error lo que funciona para mi marca, y para mi marca lo que funciona son los pibes sexies. Soy un influencer que dice lo que piensa, gente. Ahora me dicen gordofóbico... digan lo que quieran. No estoy criticando a nadie, no soy gordofóbico”, siguió.

Con todo el escándalo armado Uki intentó justificarse alegando que lo que dijo fue por negocio y no por lo que él cree, pero de nada sirvió porque tanto los haters como sus seguidores fanáticos ya se estaban “matando” en las redes sociales.

Uki buscaba modelos para sus trajes de baño

“Yo nunca me puse a hablar de qué es lindo y qué no es lindo, en eso están flasheando ustedes. Soy una persona recontra narcisista que dice que hay que aprender a amarse para poder amar al otro, seas gordo, peludo, pelado”, explicó.

“Yo estoy de acuerdo con ustedes y ojalá se puedan romper estos estereotipos y podamos usar a cualquier modelo y que la gente compre. Si no hubiera usado a mis amigos para las fotos. La mejor manera de hacer eso es boicoteando a las marcas grandes que contratan modelitos perfectos”, finalizó viendo que el número de sus seguidores bajaba rápidamente.

Otros influencer como Connie Ansaldi y Carolo opinaron sobre lo sucedido.