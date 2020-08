Connie Ansaldi sin filtro: salió a contar el verdadero negocio del “polvito” de los famosos

Cuando la cuarentena hace ganar kilos a muchos que se quedan en sus casas sin ánimo de entrenar y con mucha ansiedad, en televisión decenas de famosos recomiendan usar en las comidas calóricas el famosos “polvito” para estar bellos y delgados… aun comiendo.

Connie Ansaldi, fiel a su estilo, retomó su postura crítica y explico de qué se trata el negocio oculto detrás del suplemento que es nombrado en todos los programas de la televisión argentina.

Según la ex panelista, se trata de estrategia digital que se armó acerca de un producto y su relación con las famosos que cobran cada vez que lo nombran y cuando mencionan cómo se usa.

El producto es un “polvo” que supuestamente ayuda a mantener el peso porque bloquea carbohidratos, y que fue instalado en el mercado por el uso “excesivo” de un gran grupo de actrices, modelos, panelistas o simplemente famosas.

Ansaldi comentó en su cuenta de Twitter: ”Les pagan cada vez que lo nombran. Por eso lo nombran tanto... cuantas más menciones, más dinero”.

Hace unas semanas atrás la influencer había hablado del producto y de que jamás ella se prestaría a esa mentira cuya metodología consiste en que el conductor le pregunta al entrevistado cómo hace para mantenerse tan bien y ahí queda el espacio perfecto para mencionar la marca y el producto.

“Vengo a decir que yo no tomo ninguna proteína ni le echo ningún polvo a las comidas (más que los que me echan a mi) básicamente porque si no haces dieta saludable y gimnasia, nada de eso funciona”, “gritó” Ansaldi en las redes sociales y agregó que solo alimentándose bien y haciendo ejercicio hay buenos resultados, sin esto, nada funciona.