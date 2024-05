De Gran Hermano al Cantando 2024: un confirmado y varios tentados

Marcelo Tinelli dio a conocer hace algunos días que regresa el Cantando. La edición 2024 es la primera tras cuatro años. En aquel momento Agustín “Cachete” Sierra e Inbal Comedia se coronaron campeones.

Sin embargo, esta vez será otro conductor el que se ponga al frente del programa, que se podrá ver a partir del 1 de julio por América. El elegido es José María Listorti, que en diálogo con LAM se mostró muy contento por haber sido convocado para afrontar este desafío.

El flamante conductor del Cantando dio información sobre los concursantes y el jurado que lo acompañará: “Marcelo Polino, Oscar Mediavilla y algunos nombres más que no estoy autorizado a dar”, pronunció afirmando que ya hay dos jueces asegurados.

Se confirmó el primer participante del certamen.

“Me han dado una lista de posibles cantantes, mejor dicho, famosos que me han gustado y bueno, hay que ver quiénes cierran”, señaló Listorti, sin confirmar a los participantes.

Un ex Gran Hermano es el primer confirmado del Cantando 2024

En LAM, Ángel de Brito reveló quién es el primer confirmado del Cantando 2024. Al comienzo del programa, adelantó que el panelista Pepe Ochoa será uno de los participantes del Cantando. Más adelante, de Brito anunció que el ex Gran Hermano de la edición pasada, Walter “Alfa” Santiago, también será parte del certamen.

“¿Tenemos a Alfa cantando? Primero vamos a ver Alfa, que es otro de los confirmados para el Cantando. A ver cómo canta Alfa”, dijo el conductor antes de presentar un video, que hizo estallar de risa a Marixa Balli.

Al cierre de LAM, Ochoa interpretó la canción Somebody to Love, de Queen, para demostrar sus dotes artísticos antes del inicio del reality que fue conducido por el propio de Brito en la última edición.

Si bien Alfa ya dio el ok, habrá otros “hermanitos”, que ya han sido tentandos. Algunos famosos de los Gran Hermano pasados que aún no confirman o rechazan la propuesta son Coty Romero, Cone Quiroga y Cinthia Fernández. No se descarta que alguno de la actual edición pueda ser convocado.

Además, aparecen en los papeles Marixa Balli, Dani La Chepi, Matías Alé, Mimi Alvarado y dos famosas que sorprendieron el año pasado en el Bailando: Sol 1 y Sol 2.

Ya se dieron las conversaciones con todos ellos, y será cuestión de ponerse de acuerdo en los números. Faltan más, claro, que saldrían del mundo del streaming e influencer.