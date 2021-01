Tras el triunfo del “Cachete” Sierra en el Cantando 2020, Alex Caniggia gritó “acomodo”

El viernes por la noche llegó la final del Cantando 2020 después de una batalla a garganta pura en la que diversos famosos se enfrentaron por el premio de medio millón de dólares. Después de un duro enfrentamiento entre las parejas finalistas, Agustín “Cachete” Sierra e Inbal Comedi contra Ángela Leiva y Brian Lanzelotta, fue el ex Casi Ángeles quien resultó vencedor del certamen.

Pero hubo algunos que no se mostraron confirmes con el resultado. Alex Caniggia, quien también era ex participante del Cantando, escribió por las redes diversos dichos en donde cuestiona la victoria de Sierra y Comedi.

“En el Cantando ganó el gil acusado. Todos sabían que estaba acomodado”, dijo luego de referirse a su tiempo en el programa de LaFlia y sus peleas con Oscar Mediavilla. “En el Cantando ganó el gil acusado. Todos sabían que estaba acomodado... Yo me fui y el programa ‘barats’ quedo abandonado”. Y luego escribió en Twitter unas palabras referidas a la competencia: “Por el rating, si MasterChef se los garchó de parado!!!!”.

Su acusación por Twitter.

Incluso después subió un video a Instagram donde fue directo respecto a su acusación, que coincidía con las palabras que su hermana Charlotte había dicho antes de ser eliminada del Cantando 2020. “¿Qué onda , gente? ¿Vieron quién ganó el Cantando al final? ¡El acomodado! ¡Alta mafia!”, dijo desde Instagram.

El video dura menos de 6 segundos.

El triunfo de Agustín “Cachete” Sierra e Inbal Comedi

En la última gala, los dos dúos debieron enfrentarse en cuatro duelos seguidos, en donde demostraron su destreza y el largo camino que habían recorrido desde los inicios del Cantando 2020. El “Cachete” y su pareja, se midieron con las canciones “I Can’t Get No Satisfaction” (The Rolling Stones), “Vamos las bandas” (Redonditos de Ricota), “La última lágrima” (Memphis La Blusera) y “Corazón partío” (Alejandro Sanz). Por su parte, Leiva y Lanzelotta trajeron los temas “All By Myself”, “Una estúpida más” (Pimpinela), “I Will Always Love You” (Whitney Houston) y “Rock del gato” (Ratones Paranoicos).

En realidad, fue la segunda pareja quien recibió casi la totalidad de los votos del jurado, con un puntaje de 4 a 1 como resultado de los duelos, pero fue el comodín de Cachete lo que le dio la victoria. Por decisión del público, el ex Chiquititas ganó con el 53,2% de los votos.

Al final, dedicó unas palabras de aliento: “Para los que no se animan, este es un gran ejemplo. Por más que parezca que las cosas no se pueden lograr pero ni en pedo, y mucho menos a los 30 años, quiero decirles que sí, se puede”. Y fue a ellos a quien dedicó su trofeo: “De verdad que esto es todo suyo. Gracias por el apoyo, por el cariño. Los que me conocen saben por lo que pasamos durante todo este 2020… pero acá fui muy feliz. Me hicieron muy feliz”.