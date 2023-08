Daniela y Thiago jugaron a la mamá y al papá y mostraron lo preparados que están para lo que se viene

Después de que ella confirmara la noticia de su embarazo, que se supiera que son gemelos, y de que él, asumiera su paternidad, después de las especulaciones sobre su posible separación, Daniela Celis y Thiago Medina, los ex Gran Hermano, se mostraron juntos en las redes sociales jugando a ver cuán preparados están para la nueva etapa que se viene en sus vidas.

En la serie de videos que subió Daniela a su cuenta de Instagram, se puede ver cómo ella lo desafía a Thiago para que demuestre si sabe cambiar un pañal. Para eso, Pestañela le da un muñeco y un pañal. Ante la pregunta de su mujer, Thiago asegura saber cambiar a un bebé y pone manos a la obra.

Con algo de torpeza por la diferencia de tamaños entre el pañal y el bebote, el ex participante de Gran Hermano se la rebusca bastante bien y demuestra, efectivamente, que sabe lo que hace. Acelerando el proceso, Daniela mostró cómo su pareja termina vistiendo al bebé.

En el último video, Daniela mostró cómo quedó el muñeco vestido por Thiago y aprobó su trabajo. Pestañela le preguntó si estaba ansioso, a lo que el joven respondió “un poco”.

Un embarazo con polémica

Daniela Celis está embarazada de un mes y medio. La ex participante de Gran Hermano tuvo que salir a contar su estado ya que se filtró y no pudo esconderlo más. La primera que lo dijo fue Pilar Smith y, en su momento, se habló de que la ex GH le iniciaría acciones legales, pero después hubo tratado de paz entre las dos y Pestañela sí reconoció que le haría juicio a la clínica, porque entiende que desde ahí se filtró la información.

Daniela confirmó la noticia en el streaming de Telefe, “Fuera de joda”, del que participa junto a Julieta Poggio, La Tora Villar y Nacho. Después subió un video sola y con una canción que daba cierta idea de que no estaba más en pareja.

Hasta ese momento, de Thiago ni noticias. Sin embargo, el joven participó del streaming de Ariel, el parrillero de GH, y ahí habló del embarazo de Daniela, su rol como padre y cómo sigue la relación.

En un primer momento estuvieron viviendo juntos, pero ahora la morocha de GH está viviendo con su hermana, quien en LAM habló de la relación pareja y confirmó que no tenían pensado vivir juntos, algo que sorprendió a las panelistas del programa de Ángel De Brito, que no le ven mucho futuro a la pareja.

