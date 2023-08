Thiago Medina habló por primera vez de su paternidad y fue contundente: “No me sentía cómodo”

Thiago Medina finalmente decidió poner fin a los rumores y hablar públicamente sobre su paternidad junto a Daniela Celis, su novia.

El exparticipante de “Gran Hermano” (Telefe) eligió su canal de Twitch para abordar el tema y despejar las especulaciones que habían surgido en torno a su rol como futuro padre.

En un claro intento de aclarar la situación, Medina expresó su hartazgo ante los comentarios negativos que circulaban en las redes sociales.

“Nosotros estamos juntos como pareja, todo el día hablo con ella, siempre estoy pendiente”, afirmó, refutando las afirmaciones de que no se haría cargo de los gemelos en camino.

El tono de indignación creció cuando Thiago arremetió contra quienes lo critican infundadamente: “Me molesta que salgan a hablar boludeces, que salgan a decir cosas que nada que ver, o gente que saca no sé de dónde supuestas informaciones y siempre quieren hacer quedar mal a alguien”. Su frustración radica en que preferiría que se enfocaran en sus vidas, en lugar de especular sobre la suya.

Thiago Medina contó que su padre se enteró del embarazo por los medios

Más adelante, el futuro padre compartió una conversación con su excompañero en “Gran Hermano”, Ariel Ansaldo. En ese intercambio, Thiago explicó su decisión de hablar en público en este momento.

“Yo no me sentía cómodo todavía para salir a hablar, yo quería hablar cuando a mí se me ocurriera hablar, cuando yo me sintiera cómodo y cuando yo quisiera. No tengo que salir a hablar porque todos están diciendo boludeces”.

Daniela Celis y Thiago Medina en Brasil

En el cierre de su exposición, Medina aseguró que su relación con Daniela Celis está en buen término y que se siente a gusto con la situación.

Aunque prefería mantener el tema en privado, decidió abordarlo para aclarar la situación y evitar malentendidos: “Le quise ir a contar a mí papá y ya se había enterado por los chismes de todos”.

