Daniela Celis mostró su pancita de 14 semanas y de esta manera presentó a sus gemelos

El embarazo de Daniela Celis fue una de las noticias de la semana. La exparticipante Gran Hermano y quien fue su compañero en el reality, Thiago Medina, van a ser papás de gemelos y por primera vez, la joven mostró su pancita de 14 semanas al posar para la tapa de Revista Caras.

Molesta porque la noticia de su embarazo se filtró previo a que pudieran contárselo a su entorno, se guardó una de las primicias y fue precisamente la foto de su panza, ya muy crecida por llevar dos bebés. Como muchas famosas, eligió la tapa de una conocida revista para mostrarse embarazada y este martes las fotos salieron a la luz.

Daniela Celis mostró su pancita para la tapa de revista Caras. Fotos: Gentileza

La ex GH y la producción de Caras montaron todo para las imágenes que acompañaron la nota en la que habló sobre esta nueva etapa de su vida, que los tomó por sorpresa tanto a ella como a su pareja.

En la entrevista, Daniela contó que la primera en saber de su embarazo fue su hermana Mara, quien ya es mamá y actualmente es su manager. Además, confirmó que trasita la semana 14 de gestación y que no hace mucho se enteró de la fecha precisa y de la llegada de sus hijos, ya que el principio tuvo su período casi normal.

Daniela Celis habló sobre su relación con Thiago Medina

Luego, contó que la segunda persona en saberlo fue su pareja y el padre de los bebés. “Cuando le digo que eran dos explotó de felicidad, no lo podía creer. Y entre lágrimas me dijo ¡Vamos a ser papás! Le dije sí, ya formamos una familia. Nos abrazamos mucho, nos dimos un beso e hicimos el amor con mucha ternura y pasión”, reveló a la revista.

Además, confirmó que con el joven de González Catán están juntos, pese a que no sigan conviviendo. “Está muy presente; le habla a la panza, le da besos y me mima todo el tiempo. Me tiene mucha paciencia con mis cambios hormonales, ya que estoy muy sensible. Y realmente, aunque no se lo dije nunca, sé que no me equivoque en elegirlo como el padre de mis hijos”, resaltó sobre Thiago y la relación que mantienen.

Incluso, el joven compartió una imagen en sus historias de Instagram con la que dejó en claro que no deja a su pareja sola ni un momento.

