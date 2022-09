Cómo es “Museo”, la obra de teatro mendocina que busca las historias ocultas de pinturas famosas

Las grandes obras plásticas guardan un relato previo: en su génesis tienen un concepto y una búsqueda. Conocerla como espectadores puede resultar inquietante, pero más interesante es pensarlas desde una búsqueda que abarque otras expresiones como la danza y el teatro.

Desde su gusto por las artes plásticas, el actor y coreógrafo Federico Castro pensó en unir tres puntos cardinales en su nuevo proyecto: la plástica, la danza y el teatro. Fue así que nació “Museo”, la obra que debuta mañana viernes, en el Espacio Le Parc, y que devuelve a escena a la compañía Tres Puntos, con un renovado elenco.

La Cía vuelve a escena con un elenco renovado.

Una relectura del arte con el movimiento

Pablo Picasso, Frida Kahlo y Sandro Botticelli son algunos de los artistas cuyas obras configuran la dramaturgia de “Museo”.

“Antes de la pandemia hicimos una mini-escena para el Festival de Nuevas tendencias y tomamos como disparador un cuadro de Francisco de Goya, y a partir de ese cuadro construimos otra historia, reversionar la dramaturgia. Y luego trabajamos un cuadro de Frida Kahlo. En esa búsqueda de las artes plásticas que me apasiona, más la danza y el teatro -que son mis profesiones-, tomamos con Alicia Gabrielli y Pablo Mancilla -que también es vestuarista-, encontramos estas historias, algunas a partir de imágenes. El hilo conductor comienza con la pandemia como replanteo”, detalla Federico Castro, que vuelve a la dirección con esta puesta con doce intérpretes en escena y una gran producción que incluye más de treinta cambios de vestuario.

En este replanteo, como él lo define, cada relato nuevo se genera a través del cuestionamiento: el guion traza distintas temáticas, problemáticas sociales, tabúes y situaciones violentas que hoy se ponen en el tapete, pero que en esas piezas clásicas obras ya existían.

“A partir de las imágenes viejas, planteamos qué vemos de nuevo, qué nuevas historias encontramos, y ese es el juego dramático. Por ejemplo, un cuadro que no aparece en la obra, pero siempre lo traigo a referencia. Detrás de la sonrisa de la Gioconda hay un montón de historias: si era la amante del pintor, si era trans, si era una mujer relacionada a otro hombre. Surge de esa idea, de hablar de cosas actuales en imágenes que ya sucedieron, de cambiar la estética para contar algo nuevo. Las artes plásticas son la excusa para que la danza pueda relatar una historia más teatral”, sintetiza el coreógrafo.

En ese juego dramático, el cuerpo, las posibilidades infinitas de la danza y el teatro confluyen en la búsqueda estética. Además, la heterogeneidad del elenco permitió pensar un relato distinto y renovador.

El actor y coreógrafo vuelve a la dirección con "Museo".

“Tener esa heterogeneidad de intérpretes me da ese abanico de experimentación. Por momentos hay relatos físicos, hay momentos más coreográficos y secuenciados y también el cuerpo se ve atravesado por la teatralidad pura. Entonces el cuerpo siempre está en movimiento y en conflicto permanente. La selección de estos cuadros fue una búsqueda caprichosa, para construir situaciones dramáticas fuertes. Entonces los personajes que aparecen siempre van a estar atravesados por una situación pasional, amorosa, de violencia”, explica el director.

Se trata en definitiva de un nuevo reto para Federico Castro y su compañía independiente, que propone una producción importante, con 16 personas entre intérpretes, diseñadores y técnicos, que durante meses trabajaron para concluir en esta propuesta. La función contará con una muestra fotográfica de Damián Soloducha, que incluye instantáneas del proceso.

“En mayo comenzamos a ensayar semanalmente con la compañía y para mí es muy fuerte armar el espectáculo así”, expresa el director. “Es mucho amor, mucho trabajo, y llevar una producción grande con más de treinta cambios de vestuario es algo que me emociona. Lo vivo de una manera feliz como director, porque dirigir es una experiencia hermosa. He tenido la suerte en estos veinte años que llevo en el circuito teatral independiente y oficial, con el Ballet de la UNCuyo, y ahora estoy como maestro... Me parece apasionante volver a la dirección”.

La Ficha

“Museo”

Dirección: Federico Castro.

Intérpretes: Julieta Corti, Dario Aguilera, Julia Occhionero, Franco Buffa, Leandro Recabarren, Maia Taboada, Juan Pablo Roca, Sergio Paez, Virginia Fassano, Claudio Putalivo, Pablo Mancilla y Alicia Gabrielli.

Funciones: Viernes 16 de septiembre, a las 21.30, en la Sala Vilma Rúpolo del Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén). Continúa en cartel los viernes 23 y 30 de septiembre.

Entradas: $1000. En Entradaweb.com.ar

Producción: Magalí Aguilera y Florencia Ríos.

Asistencia: Damian Soloducha, Pablo Mancilla y Alicia Gabrielli.

Fotografía e imagen: Damián Soloducha.

Vestuario: Pablo Mancilla.